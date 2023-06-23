تامر حسني يلعب مع أسد ضخم.. شاب بقوة خارقة

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر النجم تامر حسني وهو يلعب مع أسد ضخم ويأمره بأداء بعض الحركات، وذلك ضمن مشاهد الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه في عيد الأضحى.

قام تامر بتصوير هذه المشاهد داخل سيرك في أكتوبر تحت قيادة مدرب الأسود والنمور محمد الحلو، إذْ يظهر تامر بشخصية شاب ذو قوة خارقة ويقوم بتقبيل الأسد الذي يدعي "مانو" واللعب معه وأمره بعمل بعض الحركات أمام حبيبته التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، والتي شاركت في هذه المشاهد التي استغرقت حوالي ساعتين.

يظهر تامر بشخصية سوبر هيرو، يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم «تاج»، بينما ظهر تامر حسني في البورومو، وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.

يشارك في بطولة فيلم "تاج" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، محمد أبو داوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبدالعزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.

يشار إلى أن محمد الحلو مدرب الأسود والنمور ينظم غدًا السبت احتفالية ضخمة داخل السيرك الإيطالي فانتازيا بأكتوبر يحضرها نخبة من الفنانين والمشاهير.