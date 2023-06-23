شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يستعد لطرح أغنية "خلص على قلبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم الكبير عمرو دياب لطرح أحدث أغنياته بعنوان "خلص على قلبي"، وطرح دياب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الدعائي للأغنية التي ستصدر بالتزامن مع عيد الاضحى.

يذكر أن النجم عمرو دياب كان محور حديث حلقة هامة من برنامج غرفة الموسيقى بالإذاعة البرازيلية منذ أيام في سابقة هي الاولى من نوعها مع مطرب مصري وعربي .

وفي برنامج يدعى "غرفة الموسيقى" على راديو CBN البرازيلي والذي يقدمه الموزع والملحن البرازيلي جواو مارسيللو João Marcello Boscoli تناول مقدم البرنامج مسيرة الفنان عمرو دياب في حلقة خاصة عنه .

وتحدث مارسيللو خلال الحلقة عن نوعية الموسيقى التي يقدمها عمرو دياب باعتبارها مزيجا من الموسيقى المصرية وموسيقى البوب حيث وصفه بأن الأب الروحي وعراب موسيقى البحر المتوسط.

وحملت الحلقة عنوان "مباشرة من مصر موسيقى البحر المتوسط لعمرو دياب"، حيث تناول مقدمها الأشكال الموسيقية التي قدمها عمرو دياب في مسيرته ، كما تحدث عن الجوائز التي نالها وعلى رأسها جائزة الموسيقى العالمية "وورلد ميوزيك أوورد" والتي حصل عليها الهضبة أربع مرات كأول فنان عربي وشرق أوسطي يحقق هذا الرقم .

وتحدث مقدم الحلقة عن أهمية الدور الذي لعبته موسيقى وأغاني عمرو دياب في نقل الثقافة المصرية الى العالم من خلال المزج بين الكلمات والألحان المصرية والتوزيعات المتطورة المواكبة للغة الموسيقى العالمية.