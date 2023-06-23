شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة الثانية من مهرجان جربة للسينما العربية وإعلان الجوائز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم، مهرجان جربة للسينما العربية دورته الثانية بحفل يتم خلاله توزيع جوائز المهرجان فى مسابقاته المختلفة وهى ثلاث مسابقات: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتى ضمت أفلام من دول عربية متعددة منها تونس ومصر والإمارات، ومن أفلام تلك المسابقة الفيلم المصري (حدث في 2 طلعت حرب)، والفيلم التونسي (سفاح نابل) للمخرج كريم بن رحومة، والفيلم الإماراتي (الكمين) إخراج بيير موريل.

ويعلن أيضا جوائز مسابقات الأفلام الروائية القصيرة التى ضمت 7 أفلام من مختلف الدول العربية، ومسابقة الأفلام الوثائقية التى ضمت أيضا 8 أفلام ما بين الوثائقي القصير والطويل، كما يتضمن حفل الختام فقرات فنية وكلمات لمديرة المهرجان د.عبلة الأسود، ورئيس شرف المهرجان الفنانة التونسية منى نور الدين.

مهرجان "جربة للسينما العربية" أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقورى، وتم تأسيسه العام الماضى بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم، وكرم خلال الدورة الثانية الفنان الكبيرة منى نور الدين، والنجمة المصرية إلهام شاهين، والمهرجان يقام في جزيرة "جربة" السياحية بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية، والخطوط الجوية التونسية السريعة.