شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق يصور مشاهده فى "أهل الكهف" بالمغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد الفنان القدير رشوان توفيق فى المغرب لتصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "أهل الكهف" بعد أن سافر أبطاله إلى هناك لاستئناف تصوير العمل بعد توقف قرابة العامين، وتجمع المشاهد في المغرب بين خالد النبوى وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج ورشوان توفيق، ومن المقرر استغراق التصوير هناك لمدة 4 أيام وبعدها تعود أسرة العمل إلى القاهرة للانتهاء من المشاهد الأخيرة وتحديد موعد طرحه في دور العرض.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.