شكرا لقرائتكم خبر عن شركة Warner تعتزم بيع بعض ممتلكاتها الفنية بقيمة 500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتفاوض شركة Warner Bros، على بيع حوالي نصف أصول نشر الأفلام والموسيقى التلفزيونية في استوديوهاتها بحوالي 500 مليون دولار ، في حين أنه من غير الواضح بالضبط ما هي الأصول المطروحة للبيع، وفقا لثلاثة مصادر عبر صحيفة فاريتي.

ووفقاً للصحيفة، فإن الشركة الأضخم في عالم الإنتاج السينمائي، تعتزم بيع أصول تمتلكها يبلغ قيمتها حوالى 500 مليون دولار، ومن المرجح ان تذهب تلك الحقوق الى علامة تجارية رئيسية، وستتضمن تلك الأصول موسيقى من أفلام مثل "Purple Rain" و "Evita" و "Sweeney Todd" و "Rent" العديد من أفلام "Batman" والعديد من العناوين الأخرى ، بالإضافة إلى الأغاني المضمنة في أفلام مثل "As Time Goes By "من" Casablanca "- الألقاب المميزة .

كما نقلت الصحيفة ردود أفعال بعض المراقبين للصفقة والذين شككوا في الصفقة ، قائلين إن العديد من أصول الشركة عمرها أكثر من نصف قرن وتتراجع قيمتها ويصعب استغلالها، وسرعان ما رفض القائمون على Warner Discovery و Sony و Universal التعليق او الرد على تلك المزاعم الخاصة بالصفقة.