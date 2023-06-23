شكرا لقرائتكم خبر عن لوحات إعلانية مبتكرة للترويج لمعارك الأكشن في Extraction 2 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر القائمون على المنصة الأمريكية نتفليكس، لوحات إعلانية جديدة ضخمة للترويج لفيلم الأكشن الجديد Extraction 2 بطولة النجم العالمي كريس هيمسوورث، لتتناسب مع الجرعة الضخمة والمكثفة من المعارك والحركة داخل الجزء الثاني من الفيلم الذى يقود فيه تايلر ريك مهمة إنقاذ جديدة.

ووفقا لعدة تقارير أجنبية رصدت فيها اللوحات الجديدة التي انتجتها المنصة داخل مدينة نيويورك ولوس أنجلوس، يظهر من خلالها هيمسوورث وهو "يتعرق" لنقل شعور الحركة الكثيرة والمعارك التي يخوضها الممثل داخل العمل الفني.

الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المنصة مصممة لجعل المشاهدين في المنزل يشعرون بأنهم جزء من الحدث، وتقول ماريان لي ، كبيرة مسئولي التسويق في المنصة، :"الفيلم مليء بالإثارة، لذلك نحن نفكر حقًا في اختبار أشياء جديدة، لدينا لوحات إعلانية تقليدية أيضًا، لكن اللوحات الإعلانية المتعرقة كانت رائعة ".

أنشأت المنصة الامريكية لوحات إعلانية لـشخصية تايلر ريك تحتوي على تقنية تجعلها تبدو وكأن الشخصية الضخمة تتعرق بشكل مكثف كما يفعل على الشاشة، تم استخدام الليزر لعمل ثقوب في جبين الشخصية لتكرار المسام، ومن ثم كان هناك مصدر مياه خلف اللوح تم ضخه من خلال الثقوب بضغط وتردد ليعكس تناسق العرق، وبدلاً من نصبها فوق الشوارع المزدحمة والطرق السريعة المزدحمة ، تم إنشاء منشآت التسويق بشكل استراتيجي على الرصيف حتى يتمكن المارة من لمس والتقاط صور سيلفي باستخدام ملصقات أكبر من الحياة.