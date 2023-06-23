السيناريست ناصر عبدالرحمن يكشف أسرار "جبل الحلال"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف السيناريست ناصر عبدالرحمن، أسرار اعماله الفنية الناجحة، وحقيقة قصة مسلسل “جبل الحلال” التي كانت في البداية فيلم سينمائي وتحولت إلى عمل تلفزيوني ناجح.

وقال السيناريست ناصر عبد الرحمن أن مسلسل "ستهم" مكتوب من رمضان قبل الماضي و عرض في رمضان الماضي بعد الانتهاء من تصويره ، خاصة و ان دور ستهم كان صعب للغاية و كان يحتاج الي ممثلة بحرفية روجينا لتجسده ، و اكد علي ان الفنانه روجينا توحدت مع شخصية ستهم لكي تتمكن من أدائها بهذا الشكل الرائع.

وأشار عبد الرحمن خلال لقائه مع الاعلامية ايمان ابو طالب ببرنامجها المذاع عبر شاشة تليفزيون الحياة بأن الاناشيد و الاجواء الصوفية في مسلسل ستهم هي ما جعلته مميزا و محببا للجمهور ، حيث اثني علي اداء المنشد يس التهامي الذي يحبه شخصيا و يراه رجلا حقيقيا و ليس مجرد صوت "حلو " فقط ، قائلا بأنه كان يتمني مشاركة ياسين التهامي بأناشيده من قبل في فيلم كف القمر ، فهو يحب الاجواء الصوفية في اعماله و يري ان الصوفية روته فنيا و اضافت له ، و علي الكاتب ان يترك للشاعر الغنائي الخاص بالعمل مساحته و ان يتشاركا سويا ليحققا الالتحام و الترابط الفني بين النص و الموسيقي التي تبرز النص بدورها.

وكشف ناصر عبد الرحمن خلال اللقاء العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بأهم الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، أبرز تلك الأعمال هم:“هي فوضى، حين ميسرة، كف القمر”.

وأوضح ناصر عبد الرحمن خلال اللقاء بأن مسلسل “جبل الحلال” كان في الأصل مشروع فيلم، ولكن الفنان الراحل محمود عبد العزيز هو من أصر على تحويله إلى مسلسل.



كما رد على تصريحات الناقد طارق الشناوي، التي نصح فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز بالانفصال فنيًا عن زوجها الفنان أحمد العوضي.

وتحدث أيضًا عن مشاركة الشيخ ياسين التهامي في مسلسل “ستهم”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وكان من بطولة النجمة روجينا وإخراج رؤوف عبد العزيز.



والجدير بالذكر أن برنامج “بالخط العريض” يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً على شبكة تلفزيون الحياة.

