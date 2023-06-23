حادث سير مروع ينهي حياة فنانة شابة

ياسر رشاد - القاهرة - انهى حادث سير مروع، حياة الفنانة الشابة ياسمين أيمن، متأثرة بإصابتها، وذلك بعد إنقلاب سيارتها أكثر من مرة في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بداخلها الفنانة ياسمين أيمن وآخر كان رفقتها، وأسفر الحادث عن مصرع الرجل فيما أصيبت السيدة بإصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة للغاية.

ويعمل رجال المباحث على جمع التحريات وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر مدير أمن القاهرة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.