شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله: حارس عقار ألهمنى بفكرة فيلم "19 ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى المخرج والسيناريست أحمد عبد الله كواليس خروج فكرة فيلمه "19 ب" إلى النور، والذى يعرض حاليا فى دور السينما المصرية، مشيرا إلى أن الفكرة جاءته وقت جائحة كورونا.

وقال أحمد عبد الله لـ ”الخليج 365”: فترة كوفيد كلنا جلسنا في منازلنا نقضي وقتا طويلا مع أنفسنا في وحدة مما طرح أسئلة كثيرة، وفتح لدى الكثير من الهواجس حول الوحدة، والتقدم فى السن، وعلاقتنا بالمدينة التى تتغير من حولنا، ما جعلنى أريد التعبير عن كل ذلك.

وأضاف أحمد عبد الله: ألهمني بقصة الفيلم شخص بسيط كنت أراه في الشارع، يعمل حارس عقار، وحريص على إطعام القطط والكلاب ومراعتهم، ويشعر بسعادة كبيرة في فعل ذلك، ثم بدأت أتخيل القصة وفق منظوري الخاص المرتبط بي.



احمد عبد الله و محمود ترك

فيلم 19 ب

تدور قصة فيلم "19 ب"، حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.