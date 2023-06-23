شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة الدوم ياسمين أيمن تنفى خبر وفاتها في حادث التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة التشكيلية ياسمين أيمن التي شاركت فى النسخة الأخيرة من برنامج الدوم، خبر وفاتها فى حادث التجمع الذى وقع اليوم الجمعة، إذ إن ضمن الضحايا فتاة تحمل نفس الاسم.

وكتبت ياسمين أيمن على صفحتها على "فيس بوك": "حقيقى الكلام ده كله كذب وأى كلام وكفاية تشهير وأى شير أعمى انتوا خضيتوا قرايبى وصحابى والناس خايفة بجد فعيب اللعب بالمشاعر ده".

وفى منشور آخر : "جماعة اطمنوا أنا كويسة والخبر ده كذب ومفيش أى حاجه حصلت".





ياسمين أيمن

ولقى شخص مصرعه وأصيبت سيدة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة التجمع، وتم نقل المتوفى والمصابة إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابة ومتوفى فى التجمع، وعلي الفور انتقل رجال المباحث و المرور الى المكان، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحرافه وانقلابه.

ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة سيدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.