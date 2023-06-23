شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشوق جمهوره بصورة من فيلم "أبو نسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق الفنان محمد إمام جمهوره بصورة جديدة من فيلمه الجديد "أبو نسب" المقرر طرحه خلال موسم الصيف بدور العرض السينمائي، حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهر خلالها إمام والفنانة ياسمين صبري، والفنان ماجد الكدواني قائلا:" انتظروا لقاء السحاب في فيلم ابو نسب.. صيف 2023 ان شاء الله بجميع السينمات".

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.