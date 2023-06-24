شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد ومحمد جمعة يحضران العرض المسرحى "طيب وأمير".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر النجمان عائشة بن أحمد ومحمد جمعة العرض المسرحى "طيب وأمير" المأخوذة عن تراث نجيب الريحانى، وتقدم على مسرح ميامى، باكورة إنتاج المسرح الكوميدي بعد تولي الفنان ياسر الطوبجي إدارته.

وقالت الفنانة عائشة بن أحمد: "إن المسرحية أكثر من رائعة على كل المستويات، وكانت أمي برفقتى فى المسرح وكانت سعيدة للغاية بالمسرحية، ضحكنا كتير وبقالى كتير ماشفتش حاجة بالمستوى ده بالمسرح، والمسرحية جعلتنى أفكر فى تقديم تجربة مسرحية فى مصر قريبا".

بينما قال محمد جمعة: "حضرت مسرحية طيب وأمير وكنت سعيدا للغاية، لو حد مضايق أو زهقان أو عايز يضحك بجد يتفرج على مسرحية طيب وأمير".

مسرحية "طيب وأمير" كتابة أحمد الملواني، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر واستعراضات أسامة مهنا، وموسيقى كريم عرفة، وتوزيع موسيقى أيمن التركي، وأشعار طارق علي، وإخراج محمد جبر، والمسرحية بطولة: عمرو رمزي وهشام إسماعيل تامر فرج وأحمد السلكاوي ورشا فؤاد ونهي لطفي وشريف حسني وشيماء عبد القادر ومحمود الهنيدي ومحمود فتحي، والعديد نت نجوم فرقة المسرح الكوميدي، وتعتبر تلك المسرحية.