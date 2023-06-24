شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان من كواليس "ع الزيرو": صيف 2023 "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد رمضان صورا من كواليس أحدث أفلامه "ع الزيرو"، معلنا عرض الفيلم فى موسم صيف 2023 بعد خروجه من سباق عيد الأضحى المبارك، وذلك لحين الانتهاء من تصوير الفيلم وأعمال المونتاج والمكساج.



ع الزيرو



محمد رمضان



محمد رمضان

وكانت شركة العدل أصدرت بيانا بتأجيل عرض الفيلم جاء فيه: "نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم "ع الزيرو" ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة؛ فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله".

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، ايمى اسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى إنسانى تشويقى.