شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد أروى جودة بمسجد الحامدية الشاذلية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى اليوم السبت الفنانة أروى جودة عزاء والدها يحيى أحمد قاسم جودة، عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وذلك بعد أن وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وشيعت الجنازة من مسجد مصطفى محمود.

وانهارت الفنانة أروى جودة عقب تشييع جثمان والدها من مسجد مصطفى محمود، كما حضرت الفنانة صفاء أبو السعود للمشاركة فى تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، بحكم صلة القرابة حيث إنها شقيقة زوجة الراحل.

وتوفى يحيى أحمد قاسم جودة، والد الفنانة أروى جودة، فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث أعلنت الفنانة أروى جودة عن الوفاة عبر ستورى حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أبى العزيز"، وطالبت الفنانة من الجمهور الدعاء له وقراءة الفاتحة.

يشار إلى أنه عرض للفنانة أروي جودة فى شهر رمضان مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، وبمشاركة نضال الشافعي، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعى، وسلمى أبو ضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub" – سعدى جوهر.