مصر وتونس يفوزان بنصيب الأسد فى جوائز مهرجان جربة للسينما العربية.. صور

القاهرة - سامية سيد - اختتم مهرجان جربة للسينما العربية دورته الثانية، وأُعلنت جوائز مسابقاته المختلفة فى حفل قدمه الإعلامى المصرى والناقد الفنى جمال المصرى مع المذيعة سيرين التونسية، وبدأ مقدما الحفل بكلمة ترحيبية بضيوف المهرجان من كل البلدان العربية، وأعقبها فقرة فنية غنائية للمطربة أميرة عامر.

واستدعى مقدما الحفل (جمال وسيرين) الرئيس الشرفى لمهرجان جربة الفنانة التونسية الكبيرة منى نور الدين، وقالت خلال كلمتها: "المهرجان ناجح على جميع الأصعدة، وأشكر المسئولين والفنانين والمنظمين على جهدهم، وأتمنى للدورة القادمة حظا موفقا أكثر من هذه الدورة".

ثم استدعى مقدما الحفل أيضا الدكتورة عبلة الأسود المدير العام للمهرجان التى قالت فى كلمتها : "لا أعتبر هذا ختاما ولكنى أعتبره لقاء فى حب الفن، وأنا محبة للفن والفنانين وأعتبر هذه الدورة تجربة خاصة وملهمة وبها تحديات كبير لمواصلة ما حققه المهرجان فى الدورة التأسيسية الأولى، وأنها عملت فى تلك الدورة على زيادة عدد الأفلام المشاركة والضيوف".

وفى كلمته قال هشام المحواشى المندوب الجهوى للسياحة إن جربة بلد الأمن والأمان، وترحب بكل ضيوفها من مصر والدول الشقيقة، وأنه يتمنى لهذا المهرجان الاستمرار وتظل دورة كل عام أفضل من العام الذى قبله، وطلب من الحضور التصفيق لجربة وأهلها".

واستدعى مقدما الحفل (جمال وسيرين) المطربة التونسية أميرة عامر لتغنى مرة أخرى أغنية قبل إعلان الجوائز، ثم جاءت لحظة إعلان الجوائز، وصعدت فيما بعد لجنة تحكيم الفيلم الروائى القصير المكونة من الناقدة فايزة هنداوى والناقد جمال عبد الناصر والناقد هيثم مفيد، وجاءت جوائز تلك المسابقة كالآتى: حصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم الفنانة السورية رنا الحلبى عن فيلم "إنعاش"، وحصل على جائزة أفضل ممثل الفنان أحمد الحفيان عن فيلمه "طريق الكاف" من تونس، وتسلمها نقيب الموسيقيين فى تونس ماهر الهمامى، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة الفنانة إلهام صفى الدين عن فيلم "صاحبتي" للمخرجة كوثر يونس، وتسلمها المنتج أيمن شاهين، وذهبت جائزة أفضل فيلم إلى الفيلم المصرى "صاحبتي" للمخرجة كوثر يونس تسلمتها الصحفية أميرة عز الدين.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الوثائقى الطويل والقصير، التى ضمت فى عضويتها كلا من الكاتبة الصحفية مها متبولى والكاتبة والناقدة دعاء فودة والكاتب الصحفى محمود الرفاعى، وجاءت الجوائز كالتالى: حصل الفيلم الوثائقى الطويل "مغنية روك الصحراء" من الجزائر على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقى طويل إلى "حارس العوالم" من تونس للمخرجة ليلى الشايبى، وتسلمها الفنان الشاب عطاء الله الماجورى، كما حاز فيلم "الترومبون الذى أنقذني" إخراج انس صلاح الدين من مصر، على جائزة أفضل فيلم وثائقى قصير وتسلمها الصحفى محمود عبد العال .

وتم إعلان جوائز مسابقة الفيلم الروائى الطويل بالمسابقة الرسمية بحضور أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الممثل المصرى أمير شاهين والممثلة التونسية نعيمة الجانى، حيث حصل الفنان سمير صبرى على تنويه خاص عن دوره بفيلم " 2 طلعت حرب "، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "الكمين" من الإمارات وتسلمتها الدكتورة عبلة الأسود المدير العام للمهرجان، وجائزة أفضل ممثلة ذهبت إلى ميساء ساسى عن فيلم "سفاح نابل" والذى تسلمها نقيب المهن الموسيقية بتونس الفنان ماهى الهمامى، وجاءت جائزة أفضل ممثل (مناصفة) بين الفنان أحمد مجدى والفنان شريف حلمى، عن فيلم "2 طلعت حرب"، وذهبت جائزة افضل سيناريو الى السيناريست والكاتبة هنزاده فكرى عن فيلم "2 طلعت حرب"، وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى المخرج مجدى احمد على عن فيلم "2 طلعت حرب"، وجائزة أفضل فيلم مصرى ذهبت إلى فيلم "2 طلعت حرب" من مصر وتسلمها مخرج الفيلم مجدى أحمد على، ومنحت الخطوط التونسية السريعة جائزة موازية لأفضل فيلم وهو فيلم (2 طلعت حرب) وسلمها السيد فرج بن سعيد.