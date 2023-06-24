شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تغنى "ألف ليلة وليلة" على مسرح ساقية الصاوى ثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوى حفلا غنائيا للسيدة أم كلثوم، وذلك يوم الخميس الموافق 29 يونيو ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، وسيقدم خلال الحفل أغنية "أغداً ألقاك وألف ليلة وليلة" وذلك في حفلتين متتاليتين على أن تبدأ الحفلة الأولى فى الـ 6 والنصف مساء، والحفلة الثانية فى الـ8 والنصف مساء.

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر ، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.

يذكر أن أغنية " أغداً ألقاك" هي الأغنية الوحيدة التي ألفها المؤلف السوداني الهادي آدم لأم كلثوم ولحنها محمد عبد الوهاب. غنتها أم كلثوم على دار الأوبرا في القاهرة عام 1971، وأغنية ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة هي أغنية غنتها أم كلثوم عام 1969 من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي.