شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله: سعيد بتجربتى الجديدة فى "رحلة البحث عن الفستان الأبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر المخرج أحمد عبد الله عن سعادته بخوض تجربة جديدة من خلال إنتاج فيلم بعنوان "رحلة البحث عن الفستان الأبيض"، خصوصا أنها تجمعه بالمخرجة جيلان عوف، في أولى تجاربها الروائية الطويلة.

وقال أحمد عبد الله لـ"الخليج 365": دورى فى الفيلم Creative Producer أو منتج إبداعى، وما يتعلق بالجانب الإبداعى فى تنفيذ الفيلم، بدءا من مراحل تطوير السيناريو واختيار فريق العمل، حتى طريقة تنفيذ العمل، بما يحقق له الخروج بأفضل شكل فني.

أبطال رحلة البحث عن الفستان الأبيض

ويجمع الفيلم النجوم ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، دور أحداثه في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.





فيلم 19 ب

يشار إلى أنه يعرض للمخرج والسيناريست أحمد عبد الله حاليا فيلم "19 ب"، ويتتبع الشريط السينمائي قصة حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد