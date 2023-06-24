شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال فؤاد المهندس عن يوسف داود فى ذكرى وفاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صاحب صوت غليظ مميز وحواجب كثيفة وجسم عملاق، تستطيع أن تميزه من بين الآلاف بمجرد أن تسمع صوته، كما أنه صاحب مدرسة خاصة به فى الكوميديا، ولقب بمهندس الكوميديا، هو الفنان العظيم الراحل يوسف داود الذى تحل اليوم السبت ذكرى وفاته.

كان ليوسف داود بصمة خاصة فى كل عمل يقدمه، فبالرغم أنه لم يحظى بالبطولة المطلقة طيلة حياته إلا أنه كانت أدواره فارقة فى كل عمل يقدمه سواء فى المسرح أو التليفزيون أو السينما، وبالرغم من حبه الفن من الصغر إلا أنه احترف التمثيل فى سن كبير حيث كان فى السابع والأربعين من عمره.



يوسف داود

جمعت الفنان الراحل يوسف داود والزعيم عادل إمام صداقة قوية، حيث شاركه في العديد من الأعمال، ولعل الزعيم هو من اكتشفه وقدمه للسينما للمرة الأولى فى فيلم "زوج تحت الطلب" حيث شاهده في مسرحية "زقاق المدق" وقرر أن يقدم داود دور مسعد أفندي في فيلم زوج تحت الطلب وكان حينها لا يعرفه أي أحد في الوسط الفني ولكن بسبب ترشيح عادل إمام له وأداء يوسف الذي أبهر الجميع قدم بالفعل الفيلم وكان فاتحة خير عليه حيث انطلق بعدها ليقدم العديد والعديد من الأعمال.

ولعل أهم الأعمال التى شارك يوسف داود فيها الزعيم عادل إمام فيلم "كاركون فى الشارع" و"عمارة يعقوبيان" و"مرجان أحمد مرجان" ومسرحية "الواد سيد الشغال" ومسرحية "الزعيم"، وغيرها من الأعمال.

وفى أحد اللقاءات للفنان الراحل يوسف داود مع الإعلامية صفاء أبو السعود كشف أن الراحل فؤاد المهندس قال له في إحدي المرات "أنت عبقري"، ووصف داود شعوره بعد مقولة المهندس حيث قال : شعرت وكأنني طائر في منطاد أحلق في السماء وأنظر إلى الدنيا من أعلى مثل زيوس، فكون قمة كبيرة مثل العظيم فؤاد المهندس يقول لى أنت عبقرى كان شيئا عظيما بالنسبة لى.