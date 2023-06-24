شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل تخوض موسم عيد الأضحى بشخصيتين مختلفتين بعد غياب 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رحاب الجمل فى موسم عيد الأضحى المقبل من خلال فيلمين، إذ تشارك فى فيلم "البعبع" مع النجم أمير كرارة، حيث تظهر بشخصية تدعى "ميسرة" ينشأ بينها وبين أمير كرارة علاقة وتحاول إنقاذه من خطر ضمن أحداث الفيلم.



مستر إكس

كما تشارك الفنانة رحاب الجمل فى فيلم "مستر إكس" مع الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد، وذلك بعد غيابها 5 سنوات عن المشاركة السينمائية، منذ أخر مشاركة لها في فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018، وتجسد فيه دور مساعدة أحمد فهمى بالعمل، في استقطاب الرجال إلى شركته، التي يستخدمها لتطليق الرجال من زوجاتهم.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

وفيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى.