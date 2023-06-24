شكرا لقرائتكم خبر عن Warner Bros تسعى لبيع أصول فنية بقيمة 500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتفاوض شركة Warner Bros. Discovery لبيع نحو نصف أصول أفلام وموسيقى تليفزيونية فى استوديو Warner بنحو 500 مليون دولار.

لكن من غير الواضح الأصول المطروحة على الطاولة للبيع، حسبما ذكرت صحيفة فارايتي مشيرة على لسان مصدر إلى أن كتالوج الأعمال، يتضمن موسيقى من أفلام مثل Purple Rain و Evita و Sweeney Todd و Rent والعديد من أفلام Batman وعناوين شرائط سينمائية أخرى.

ويتردد أن كبير المحامين ألين جروبمان يشرف على صفقة الرئيس التنفيذي لشركة وارنر ديسكفري ديفيد زاسلاف.

ومع ذلك ألقى بعض المراقبين نظرة متشككة على الصفقة قائلين إن العديد من أصول الشركة عمرها أكثر من نصف قرن وتتراجع قيمتها ويصعب استغلالها، وأنها تتكون إلى حد كبير من موضوعات وإشارات الأفلام مع عدد قليل نسبيًا من الأغاني التقليدية، التي يبدو أنها لا تملك إلا القليل من المعرفة أو الصدى في الحاضر أو ​​المستقبل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه ممثلو Warner Discovery و Sony و Universal التعليق على الأنباء المنتشرة.