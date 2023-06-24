شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير ضيف شرف فيلم "تاج" لـ تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد بدير كضيف شرف فى فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسنى، حيث ظهر فى البرومو الرسمى للعمل، وهو يخبر تاج (تامر حسنى) أن سلالة عائلتهم يمتلكون قوة خارقة، وأنه يعد أول بطل عربى خارق لا يتأثر حتى بالرصاص.



الفنان أحمد بدير من فيلم تاج

وسيطرت الكوميديا بشكل كبير على البرومو، إذ تدور الأحداث حول تامر حسنى الذى يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته فى مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه فى عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة برفقة تامر حسني.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وقدم تامر حسني آخر أعماله بالسينما بفيلم "بحبك" الذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى 2022، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرين.