شكرا لقرائتكم خبر عن الخارقون فى السينما المصرية من فؤاد المهندس ومحمد صبحى إلى تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن موسم عيد الأضحى السينمائى، حيث يشهد طرح العديد من الأفلام ومن بينها فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسنى، وهو من الأفلام التى ينتظرها الجمهور، حيث إن تامر حسنى يجسد دور بطل خارق يقوم بعمل أشياء لا تصدق مثل القفز لارتفاع كبير أو الاختفاء أو إظهار قوة خارقة تنطلق من يده بمجرد لمس أى شىء، وهو الأمر الذى ينال إعجاب الكبار والصغار، والأبطال الخارقين أمر ليس غريب علينا فبالرغم أن الكثير من الأفلام الأجنبية قدمت البطل الخارق في أشكال متنوعة، إلا أن السينما المصرية كانت سابقة بهذه الفكرة منذ زمن كبير.

العتبة جزاز

لا أحد ينسى شخصية "فرافيو" التى قدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس وارتدى فيها أزياء تُشبه بدلة "بات مان"، فهى شخصية قدمها من خلال أحداث فيلم "العتبة جزاز"، والذى تدور أحداثه حول الجاسوس "ماكس" (فؤاد المهندس)، الذي يدفع موته أجهزة الأمن إلى تجنيد "عبد الحفيظ" بسبب تطابقهما في الشكل، وعندما كان "عبد الحفيظ" يسمع أغنية "العتبة جزاز" تنتابة قشعريرة وقوة خارقة تجعله يطيح بأي عدد من الرجال.

أونكل زيزو حبيبى

قدم الفنان الكبير محمد صبحي البطل الخارق أيضا من خلال فيلم "أونكل زيزو حبيبى"، ودارت قصته حول شخصية "زيزو" وهو شخص ضعيف جسدياً يتعرض للعديد من المواقف الظالمة، إلى أن يحقنه عمه بإحدى الأعشاب التي أكسبته قوة خارقة والتي اكتشفها بمجرد استيقاظه من النوم وعندما قام بالتثاؤب ظهرت وكأنها عاصفة قوية، وأصبح أسطورة في كرة القدم وانتقم من كل الذين ظلموه.

الحاسة السابعة

أحمد الفيشاوى قدم شخصية البطل الخارق أيضا من خلال فيلم الحاسة السابعة، حيث يلجأ البطل "يحيى المصري" إلى أحد الدجالين الذى جسده الفنان أحمد راتب، ويعطيه شرابا معينا يبدأ من خلاله سماع أفكار الناس، ومع تطور أحداث الفيلم الكوميدية ينقلب السحر على صاحبه، ويُدرك يحيى أن القوة الحقيقية ليست في العضلات لكن في الإنسانية.

تاج

ويخوض النجم تامر حسني فكرة الأبطال الخارقين "سوبر هيرو" ولكن مع تطور كبير في انعكاش ذلك للمشاهد وبأحداث كوميدية وشيقة، حيث تدور أحداث الفيلم حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.