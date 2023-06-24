شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخوخة ومشاكل فى عضلات الرئة سبب وفاة المخرج الكبير جميل المغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، المخرج جميل المغازي، وكشف ابنه المخرج جميل جميل المغازى لـ"الخليج 365" عن سبب الوفاة قائلا، إن والده توفى داخل أحد المستشفيات بأكتوبر، نتيجة الشيخوخة، لاسيما أن توفى فى عمر 84 عاماً، بالإضافة إلى أنه كان يعانى من مشاكل فى الرئة.

المخرج جميل جميل المغازى كشف عن وفاة والده المخرج جميل المغازى من خلال منشور له عبر حسابه على "فيس بوك"، "لا حول ولا قوه إلا بالله.. أبويا جميل المغازى فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك فى الجنة زى ما كنت بتسعدنا دايماً.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعد المخرج جميل المغازى من أهم مخرجى التليفزيون، حيث كان يشترك مع الإعلامى مفيد فوزى فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكى طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها احسان عبد القدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وقام المغازى بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر، حيث تم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة مثل عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوى ونجلاء فتحى وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودى وفيروز وماجدة الرومى وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.