فن ومشاهير

مريم الخشت تحتفل بخطبتها بحضور كريم قاسم وصدقي صخر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مريم الخشت، مساء أمس، بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، وسط حضور الأسرة والأقارب وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفني، أبرزهم الفنان كريم قاسم والفنان صدقي صخر وغيرهم.

وعرض للفنانة مريم الخشت مؤخراً مسلسل عملة نادرة فى شهر رمضان الماضى، وقالت عن مشاركتها به، "إنها تكون سعيدة عندما يكون هناك منتجون ومخرجون لديهم ثقة فى موهبة أى فنان بعيدا عن شكل الفنان نفسه".

وأضافت إحدى أبطال مسلسل عملة نادرة، خلال برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن المخرج يريد فنانا معينا لأنه مؤمن بأن موهبة هذا الفنان سيخرج ما يريده المخرج.

وتابعت مريم الخشت، "أناس كثيرون قالوا لى كيف ستقدمين دور صعيدى فى عملة نادرة، فمظهرك لا يوحى بأنك تستطعين تقديم دور صعيدى، ولكن كنت سعيدة بالدور الذى قدمته فى المسلسل".

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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