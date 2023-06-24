شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السعدنى يتلقى عزاء والدته بمسجد الحامدية الشاذلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى الفنان محمد السعدنى، العزاء في والدته، بمسجد الحامدية الشاذلية باملهندسين، اليوم السبت عقب صلاة المغرب، وطالب متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

حرص الفنان سيد رجب والفنان على كمالو عصو مجلس نقابة المهن التمثيلية على حضور جنازة والدة الفنان محمد السعدنى بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحرص على مواساته فى رحيل والدته.

وكان الفنان محمد السعدنى، كتب عبر حسابه على فيس بوك، توفى إلى رحمة الله حبيبتى أمى صباح نور الدين صيادى، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة فى جامع مصطفى محمود بالمهندسين برجاء الدعاء، والدفنة فى البساتين مدافن فكرى السعدنى بعد جامع الكحلاوى.

محمد السعدنى ممثل شاب يتمع بخفة ظل ولذلك شارك في العديد من الأعمال الكوميدية حيث كانت بدايته في فيلم "الناظر" عام 2000 وجسد دور الطالب سامى في المدرسة الثانوية والذى شارك في مسابقة المدرسة بعد محاولات حسن حسنى إبعادهم على المسابقة، وبعدها شارك في عدة أعمال أبرزها "ملك وكتابة" و"مطب صناعى" و"ما تيجى نرقص".

كما ظهر محمد السعدنى في أفلام "جعلتنى مجرمًا" مع أحمد حلمى، عندليب الدقى" مع محمد هنيدى، "خليك في حالك" مع أحمد عيد، "تيمور وشفيقة" مع أحمد السقا ومنى زكى، "آسف على الازعاج"، ومسلسلات "تامر وشوقية"، و"الباب في الباب"، و"سرايا عابدين"، و"أبو العروسة"، و"لاد ناس" وأخيراً "حلوة الدنيا سكر".