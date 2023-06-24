أمير كرارة يؤكد اقتباس "سوق الكانتو" من المسلسل البريطاني "بيكي بلايندرز"

حلّ الفنان أمير كرارة ضيفاً على البرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك 9090"، حيث كشف للمرة الأولى عن اقتباس مسلسل "سوق الكانتو" الذي قدّمه خلال موسم رمضان الماضي من أحد الأعمال الأجنبية، ووجّه رسالة الى الجمهور طالبه فيها بعدم التركيز على هذا الأمر، كما تحدّث عن كواليس إصابته في مسلسل "هروب اضطراري" مع الفنان أحمد السقا...

واعترف أمير كرار بأن مسلسله "سوق الكانتو" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، مقتبس من المسلسل البريطاني "بيكي بلايندرز"، وذلك بعد الانتقادات التي طاولت صنّاع العمل. إذ قال: "أول ما نزل البوستر اتقال بيقلدوا "بيكي بلايندرز"، آه إحنا بنقلده، أنا صريح جداً على فكرة، أنا كنت قاعد على الكرسي وحسين المنباوي جنبي وكان المسلسل شغّال قلت له هموت واعمله".

وأضاف: "ويا عم آه بنقلده، إيه المشكلة لما نعمل حاجة شبهه؟ ما فيه زمن بتاع البريهات والبالطوهات، مش كان فيه مصر ما تيجي نعمل الزمن ده، وعملنا حدوتة تانية خالص، وأنا حبيت أغير الشكل بشكل المسلسل بالحدوتة والزمن، فتلاقي اللبس والشوارع والديكور مختلف، وقلت لهاني سرحان نفسي أعمل حاجة شبه "بيكي بلايندرز"".

وتابع أمير كرارة حديثه موضحاً: "زي فيلم "البعبع"، اتقال بيقلدوا "فان ديزل"... اشمعنى بره بقى له عشرين سنة بيطلع بالجينز والفنلة البيضة وهناك مكسّر الدنيا... مشوا الدنيا وما تحبكوهاش واتبسطوا إحنا بنعمل حاجة لطيفة، ما هم بره بيقلدوا برضه، وفيلم مان فاير كسّر العالم مع أنه هو هو الفيلم اللي عمله أميتاب باتشان من عشر سنين، أصل الحب واحد والكره واحد والأكشن واحد والكوميديا واحدة، هي تيمة وبنعملها بشكل مختلف، ما إحنا شوفنا مسلسلات كتير لواحد ومراته حبوا بعض واتطلقوا".

وعبّر كرارة عن سعادته بتقديم مسلسل "سوق الكانتو" خلال موسم رمضان الماضي، مؤكداً أن العمل لم يأخذ حقه في المنافسة الرمضانية، بالقول: "كل حاجة في مسلسل "سوق الكانتو" كانت بحدود حتى الهزار، يعني كنت مضايق أوي وحاسس إني قديم أوي، كنت متضايق من نفسي بالشنب الرفيع، والمخرج حسين المنباوي كان نفسه يبين مصر الحلوة، الستات اللي ماشية من غير معاكسة ولابسة فستان فوق الركبة عادي من غير مشاكل، وممكن المسلسل ميكونش اللي رمضان عايزه".

وأضاف: ""سوق الكانتو" خد حقه بعد رمضان، وفي نوعية من الناس اتفرجت وكانوا منبهرين بيه، ولكن رمضان ليه ظروفه والناس بتحب القعدة واللمّة وتوقع الأحداث والأحداث السخنة زي مسلسل "جعفر العمدة"... "سوق الكانتو" كان حالة مختلفة وعايز اللي يقعد له ويفهمه، وحد قالي اعتبر المسلسل ده حاجة سينيه في تاريخك، مينفعش برضه نعمل كل حاجة شبه بعض، وفي كذا مسلسل السنة دي كسر الدنيا".

كما تحدث الفنان أمير كرارة عن تعاونه مع الفنان أحمد السقا، قائلاً: "السقا ده جميل وأخويا وراجل محترف في الأكشن ولعبته من قبلنا وهو ملك الأكشن طبعاً ربنا يديله الصحة، عملنا مع بعض "هروب اضطراري" و"نسل الأغراب"".

وكشف كرارة كواليس إصابته في مسلسل "هروب اضطراري"، موضحاً: "عملت مشهد مع أحمد السقا في "هروب اضطراري" كنا بنضرب بعض في أوضة زجاج، والمفروض أنا بضربه ولقيت تليفون قديم بضربه بيه في وشه ولكن مش بلمسه بعديها من قدام وشه، وحظي أنا أن التليفون عدّى والسلك لف ودخل في عيني... أحمد عنده ضمير أوي ومرضيش يوقف التصوير وراح ضاربني وسمعت طرقعة فكي وبقي مش عايز يرجع مكانه، ولقيته جاي يقولي أنت اتخبطت في مكتب ولا إيه؟، أحمد جميل وبيحب الناس كلها".

وعن عدم حبّه للسوشيال ميديا، أبدى كرارة استياءه الشديد من سبّ وشتم الفنانين، مشيراً إلى أن الفنان لا يشترط الاستمرار في النجاح طوال الوقت، حيث قال: "مش لازم لما أقدم عمل الناس تقول اللي قبله كان أحلى، لأني مش هفضل طول عمري كده، ولو جبت مين مش هيفضل ينجح طول عمره لكن في حاجة اسمها في تاريخ يشفع لك، وعمل يشفع لك".

وأضاف: "لما عملت "المنسي"، وبعدها عملت حاجة الناس محبتهاش، أفتكر لي اللي عملته السنة اللي قبلها وأني كنت باسطك والدنيا كانت حلوة وماتقساش بقى، لكن في كذا حد ورا الشاشة بيشتمك وممكن يكون ما شافش العمل واللي بيشتمك يجري عليك يتصور معاك، وبعض الناس قاسية في الردود والتعامل والطريقة".

واستكمل أمير كرارة حديثه: "لما أنزّل برومو بلاقي ناس بيقولوا الله حلو جداً وكسر الدنيا، وواحد يقول إيه الدم التقيل ده؟ أنت كده استفدت إيه يا حبيبي، وعملت لك بلوك، وواحد كتب كومنت غريب والله ما فهمتوش قال لي البرومو حلو ومش هدخله... إيه التناقض اللي في دماغك ده. أنا بكره السوشيال ميديا، والرقم اللي عندي على السوشيال ميديا حقيقي وسايبه ولكن بنزل صورة ليا كل فترة، وبزعل من الناس اللي بتشتم في الممثلين... أنت استفدت ليه لما شتمتهم يا عم ما تسكت، استفدت إيه فيه ممثلين بيدخلوا يردّوا على الناس وبدخل اتفرج بضحك، مش بحب أعمل كده".

ووجّه كرارة رسالة الى الذين يشتمون الفنانين قال فيها: "فكر في حاجة واحدة لما تشتمني وابني الصغير اللي شايف أبوه أحسن واحد في الدنيا يلاقي أبوه مشتوم هيزعل أوي، لو مش عاجبك ما تتفرجش عليا ده أكلنا وأكل عيشنا في مليون نجم اتفرج عليهم، وفي الآخر هنشتغل والدنيا حلوة الحمد لله وأحيانا بنعمل حاجات كويسة مش كلها وحشة".

وفي الختام، انتقد أمير كرارة المسلسلات التركية، قائلاً: "ما أنتم بتتفرجوا على تسعين حلقة في المسلسلات التركية والأحداث واحدة، ومش عارف بتتفرجوا على إيه ومبسوطين ليه، ومفيش أحداث وحاجة ملل وزعيق وصويت، وصعبة أوي، يعني أقعد مع مراتي ألاقي المسلسل فيه واحدة بتعيط علشان شافت حبيبها في الكشك معاه واحدة، بعد 8 حلقات ألاقي البنت خارجة من الكشك، بس هي عقدة الخواجة تقريباً".

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