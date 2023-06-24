يوسف الشريف يستعد للتصوير مسلسله الرمضاني"الراكون"

أعلن الفنان يوسف الشريف، عن عودته مجددًا للمشاركة في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل جديد تكتبه له زوجته المؤلفة إنجي علاء بعنوان "الراكون"، حيث يستعد للتصوير خلال الأيام المقبلة لعرضه في رمضان 2024، وذلك بعد غياب عن الدراما الرمضانية منذ عام 2021، عندما شارك بمسلسل "كوفيد 25".

مسلسل "الراكون"، تأليف إنجي علاء، وإخراج محمد عدل، وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أنه كان من المفترض أن يشارك الشريف في موسم رمضان الماضي بمسلسل من 30 حلقة، بعنوان 7 ثواني"، قبل أن يتم تأجيله، ليتوقف المشروع بعدها.

مسلسل "كوفيد 25" حقق نجاحاً كبيراً فور عرضه، وهو بطولة: أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد...، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال. وحصل عنه يوسف الشريف على جائزة أفضل ممثل لعام 2021 من "مهرجان نجم العرب".

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