شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعي المخرج الكبير جميل المغازي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت نقابة المهن السينمائية على نعي المخرج الكبير جميل المغازي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 84 عامًا.

وجاء في بيان نقابة المهن السينمائية: "ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج الكبير جميل المغازى والذى وافته المنية قبل قليل فى رحيل يمثل خسارة كبيرة لاحد قامات الإخراج فى مصر والعالم العربى، حيث كان الفقيد أبرز من أسهموا بحروف من نور فى توثيق الكثير من مراحل الإبداع، ألهم الله ذويه وجمهوره الصبر والسلوان".

وكان المخرج جميل جميل المغازي كشف في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أنه والده توفي أثناء وجوده في أحد المستشفيات بأكتوبر نتيجة أمراض الشيخوخة، ومعاناته من مشاكل في الرئة، مشيرا أنه تقرر تأجيل جنازته حتى مجيئ شقيقه الأكبر من السفر غدا.

ويعد المخرج جميل المغازى من أهم مخرجى التليفزيون، حيث كان يشترك مع الإعلامى مفيد فوزى فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكى طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها احسان عبد القدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وقام المغازى بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر، حيث تم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة مثل عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوى ونجلاء فتحى وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودى وفيروز وماجدة الرومى وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.