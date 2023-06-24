الفنان شريف منير يُوجه رسالة لكريم عبد العزيز والأخير يردّ

نشر الفنان شريف منير، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو له مع الفنان كريم عبدالعزيز، لأحد مشاهد مسلسل "الزيبق" والذي عُرض خلال السباق الرمضاني عام 2017، وجه من خلاله رسالة له قال فيها: "وحشني الشغل مع كريم عبد العزيز".ورد كريم على شريف معلقاً على الفيديو بقوله: "حبيبي يا صاحبي.. والله ده أنا اللي واحشني الشغل معاك يا نجم يا كبير يا فنان يا محترم".

وكان شريف منير قد شارك كريم في أكثر من عمل كان أهمها فيلم "أولاد العم" والذ شاركتهما فيه الفنانة منى زكي وحقق الفيلم وقت عرضه نجاحاً كبيراً، ليجتمع الاثنان بعده بعشر سنوات في مسلسل "الزيبق" وشاركهم فيه كل من ريهام عبدالغفور، طلعت زكريا، وسهر الصايغ، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

من ناحية أخرى يعرض حالياً لكريم عبدالعزيز فيلم "بيت الروبي، والذي حقق به نجاحاً ضخماً في أول أيام عرضه حيث حقق إيرادات تخطت الخمسة ملايين جنيه في أول يومي عرض، ويشاركه ببطولته كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير، فيلم "يوم 13"، والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وتخطت إيراداته حاجز الـ30 مليون، وشاركه البطولة أحمد داوود ودينا الشربيني.

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