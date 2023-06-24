الفنان اللبناني وائل كفوري يُفاجئ الجمهور بفيديو خاص مع إبنته

يحرص النجم وائل كفوري على مشاركة متابعيه على تطبيق انستغرام بمقاطع فيديو خاصة ومميّزة خلال استمتاعه بالعطلة الصيفية في أحد الأماكن السياحية.وظهر النجم اللبناني في المقطع وهو يتناول الفطور على صوت أغنيته الجديدة "حالف عالحب"، وتفاعل مع محبيه بتوجيه السلام والقبلات لهم بكل عفوية.



وكذلك لفت النجم اللبناني الأنظار بمقطع فيديو نشره خلال تواجده في الطائرة، وظهر فيه وهو يحمل هاتفه ويتحدث بعفوية مع إبنته ويوجه لها كلمات أغنيته الجديدة، وأرفق المقطع بجملة من أغنية "حالف عالحب" وكتب: "الضحكة اللي بتضحكيها بعشقها".



ولفتت الشابة الأنظار بعدما كبرت وباتت شابة جميلة، في ظهور ننادر لها عبر السوشيال ميديا، وأثنى الكثير من المتابعين على العلاقة القوية التي تجمع وائل بإبنتيه ميشال وميلانا والتي لم تتأثر بتوتر العلاقة بينه وبين والدتهما وتغزلوا بجمالها ولاحظوا بأنها باتت تشبهه إلى حدّ كبير.يذكر أن أغنية "حالف عالحب" من كلمات منير بو عساف وألحان وتوزيع بلال الزين.

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