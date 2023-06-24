مريم الخشت تحتفل بخطبتها بحضور كريم قاسم وصدقي صخر

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة مريم الخشت على الاحتفال بخطبتها، مساء أمس، على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك وسط حضور الأسرة والأقارب وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفني، أبرزهم الفنان كريم قاسم والفنان صدقي صخر وغيرهم.

وتألقت الفنانة مريم الخشت مؤخرًا فى مسلسل “عملة نادرة” بطولة النجمة نيللي كريم الذي عرض فى شهر رمضان الماضى، وقالت عن مشاركتها به "إنها تكون سعيدة عندما يكون هناك منتجون ومخرجون لديهم ثقة فى موهبة أى فنان بعيدا عن شكل الفنان نفسه".

وأضافت مريم الخشت، خلال برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن المخرج يريد فنانا معينا لأنه مؤمن بأن موهبة هذا الفنان سيخرج ما يريده المخرج.

مريم الخشت وخطيبها

وتابعت مريم الخشت، "أناس كثيرون قالوا لى كيف ستقدمين دور صعيدى فى عملة نادرة، فمظهرك لا يوحى بأنك تستطعين تقديم دور صعيدى، ولكن كنت سعيدة بالدور الذى قدمته فى المسلسل".

مريم الخشت وخطيبها

وكانت علقت الفنانة مريم الخشت، على دورها في مسلسل عملة نادرة، قائلة: "ناس كتير استغربت إني هعمل دور صعيدي في المسلسل".

مريم الخشت وخطيبها وكريم قاسم وصدقي صخر

وقالت "الخشت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على فضائية الحياة" مساء اليوم الأربعاء: "لم أقلق من الدور رغم اندهاش الكثيرين، وشعرت بسعادة كبيرة بعد ترشيحي للدور في مسلسل عملة نادرة".

مريم الخشت وخطيبها

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عوامل نجاح مسلسل عملة نادرة كانت كثيرة

وتابعت: "سعيدة بتواجد منتجين ومخرجين لديهم ثقة في موهبة أي ممثل"، مردفة: "عوامل نجاح العمل الفني كانت كثيرة، وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في خروج المسلسل بهذه الصورة المتميزة".

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مسلسل عملة نادرة اكتملت فيه عناصر النضج الفني

ومن جانبه قال مدحت العدل مؤلف مسلسل عملة نادرة، إن المنتج أهم ضلع فى العمل الدرامى، وجمال العدل من أشطر المنتجين الذين يقدمون دراما هادفة، مشيرا إلى أن مسلسل عملة نادرة اكتمل فيه عناصر كثيرة من النضج الفني، خاصة للمخرج ماندو العدل.

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.