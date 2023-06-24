سر وفاة المخرج جميل المغازي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المخرج جميل جميل المغازي نجل المخرج جميل المغازي الذي رحل عن عالمنا، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، سبب وفاة والده قائلا، والدي توفى داخل أحد المستشفيات بأكتوبر، نتيجة الشيخوخة، عن عمر 84 عاماً، وكان يعانى من مشاكل فى الرئة.

قررت أسرة المخرج الراحل جميل المغازي، اقامة العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك يوم الاثنين بعد صلاة المغرب.

وفاة المخرج جميل المغازي:

أعلن المخرج جميل جميل المغازي، عن وفاة والده المخرج جميل المغازي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

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وكتب “جميل”، عبر صفحته قائلًا: "لا حول ولا قوه إلا بالله.. أبويا جميل المغازي فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك في الجنة زي ما كنت بتسعدنا دايمًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو المخرج جميل المغازي؟

يشار إلى أن المخرج جميل المغازي، من أهم مخرجي التليفزيون، كان يشترك مع الإعلامى مفيد فوزي فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبدالحليم حافظ وزكي طليمات.

جميل المغازي

اهتم أيضًا بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها إحسان عبدالقدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي.

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وقام المغازى بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العمالقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر.

جميل المغازي

تم تسجيل حلقات مع النجوم العمالقة مثل عادل إمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوي ونجلاء فتحي وتوفيق الحكيم وعبدالرحمن الأبنودي وفيروز وماجدة الرومي وغيرهم من الشخصيات الشهيرة.