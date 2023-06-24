شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر ينعى المخرج الكبير جميل المغازى: رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم هاني شاكر المخرج الكبير جميل المغازي الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، ونشر عبر حسابه على "فيس بوك" صورة للراحل، معلقا عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء في وفاة المخرج الكبير جميل المغازي رحمه الله وادخله فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".



هاني شاكر

يشيع أسرة المخرج الراحل جميل المغازى جثمانه، غدًا الأحد، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، ويتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر بطريق الوحات، بينما تقيم الأسرة العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، يوم الإثنين المقبل بعد صلاة المغرب، وذلك بعد أن وافته المنية عن عمر ناهز 84 عامًا.

ويعد المخرج جميل المغازى من أهم مخرجى التليفزيون، حيث كان يشترك مع الإعلامى مفيد فوزى فى سهرات لمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ وزكى طليمات، كما اهتم بالعمل والتصوير واللقاءات مع شخصيات أخرى منها احسان عبد القدوس ويوسف إدريس وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي.

وقام المغازى بعمل تسجيلات نادرة مع عدد من الفنانين العملاقة، وشارك معه الكاتبة سكينة فؤاد والصحفية أمال بركة وقاموا بعمل حوارات ولقاءات نادرة مع عمالقة الفن والأدب والفكر، حيث تم تسجيل حلقات من النجوم العمالقة مثل عادل أمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وكمال الشناوى ونجلاء فتحى وتوفيق الحكيم وعبد الرحمن الأبنودى وفيروز وماجدة الرومى وغيرهم من الشخصيات العظيمة والحلقات تعدت 500 ساعة.