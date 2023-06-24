“ربنا يهدينا جميعا”.. ياسمين عز ترتدي الحجاب على الهواء وتفاجئ الجميع.. شاهدوا شكلها!

كتب امير فتحي في السبت 24 يونيو 2023 05:48 مساءً - خصصت الإعلامية ياسمين عز، فقرة في حلقة برنامجها «كلام الناس» والمعروض على قناة «MBC مصر»، مساء أمس الجمعة، عن طرق لف الحجاب للفتيات، موضحة طرق لف الحجاب في المناسبات والأفراح.

وخلال الفقرة، ارتدت «عز» الحجاب، قائلة: «كان معانا ضيفة متخصصة في لف الحجاب، ولكن حصل ظرف وأنا اللي هقدم الفقرة، وأنا بعرف ألف الحجاب».

ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

وبينت الإعلامية المثير للجدل أفضل طرق لف الحجاب على الهواء، قائلة: «بعرف أعمل كل طرق لف الطرح».

وأوضحت «عز» خلال الفقرة، أن الحجاب من أحسن الحاجات الموجودة في الدنيا، متابعة: «وربنا يهدينا جميعًا».

ياسمين عز

اطلالات ياسمين عز

تميل ياسمين عز في ظهورها إلى الإطلالات الكلاسيكية، فتختار إرتداء الجيب القصيرة، أو الفساتين القصيرة، والبدل بألوان محايدة، كالأبيض والأسود، والكحلي.

ياسمين عز

وتعتمد ياسمين عز على ترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها، فلا تفضل رفعه، وتميل أيضا لإختيار المكياج الناعم والبسيط الذي يبرز من ملامحها الرقيقة والناعمة.

من هي ياسمين عز؟

ياسمين عز، هي مذيعة مصرية درست الإعلام، كما اكتسبت شهرتها بتقديمها برنامج «عز الشباب» على روتانا مصرية، ثم بعد سنوات تم اختيارها من قبل المخرج مجدي أبوعميرة، للمشاركة في بطولة مسلسل «بره الدنيا» بطولة شريف منير عام 2010.

وتأهلت لتقديم برنامج «صباحك مصري» على قناة «mbc مصر» منذ سنوات، من بعدها قدّمت برنامج «حديث المساء»، بدلًا من الإعلامية سهام صالح، عبر القناة ذاتها، ثم برنامج المنوعات «ليلة الخميس»، حتى بدأت برنامجها الجديد الحالي «كلام الناس».

برنامجها المثير للجدل

ودائماً ما تثير الإعلامية ياسمين عز جدلاً ببرنامجها “كلام الناس” والذي تستضيف خلاله نخبة من أبرز نجوم المجتمع في كافة المجالات الفنية والاجتماعية وتتطرق خلاله للعلاقة بين الرجل والمرأة بشكل عام وعن كيفية التعامل بينهما وكان أبرز تصريحاتها مؤخرًا تعليقها على العلاقة بين الرجل اللبناني وزوجته وهو ما أثار جدلاً كبيراً وهاجمتها العديد من الإعلاميات اللبنانيات.

ومن هؤلاء السيدات كانت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان والتي انتقدت تصريحات “عز” قائلة “أنا عكس رأي ياسمين عز وأنا مش ضد الرجل بس لما نسمع أن لازم المرأة تخضع للرجل بطريقة معينة الموضوع ده خطير جداً بمجتمعنا العربي وله آثار سلبية كثيرة وحوالي 50% من نساء العربي بيتضربوا من أزواجهن وبتتهزق ومالهاش حقوق واذا حتي الرجل يضرب الأولاد مالهاش تفتح بقها”.

إلى جانب الإعلامية اللبنانية ميرفت النحاس والتي رفضت تصريحاتها بشأن المرأة اللبنانية وهاجمتها قائلة “اندهشت جداً من حديث الإعلامية المصرية ياسمين عز عن المرأة اللبنانية وما تعودنا نرد على قلة الأدب وقلة التهذيب بنفس الطريقة بس بنقول للسيدة المحترمة اللي المفروض تكون بنت عز مثل أسمها لا تقول أصلي ولا فصلي إنما أصل الفتى ما قد حصل بكل أسف بعد الحاقدين نتيجة تجارب شخصية فاشلة”.

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