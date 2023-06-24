مع والدها.. نانسي عجرم في ظهور مميز على إنستجرام؛ لن تصدّق درجة الشبه بينهما!

كتب امير فتحي في السبت 24 يونيو 2023 05:48 مساءً - شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة جمعتها بوالدها، وذلك إحتفالًا بـ عيد الأب.

ظهرت نانسي وهي تحتضن والدها، وكتبت كلمات على الأغنية كشفت عن حبها الشديد له وتعلقها الكبير به.

تفاعل متابعي نانسي مع صورتها مع والدها وأكد الكثير منهم على الشبه الكبير بينهما، خاصة وأن ظهور نانسي مع والدها نادر جدا.

نانسي عجرم مع والدها

نبذة عن نانسي عجرم

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية “أخاصمك آه” عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج “نجوم المستقبل” وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان “محتجالك”، ومن ثم “شيل عيونك عنى” عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث “يا سلام” عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية “أخاصمك آه” وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

أحدث أعمال نانسي عجرم

وطرحت النجمة نانسى عجرم، منذ أشهر قليلة، أغنيتها الجديدة “يا عيد”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” بمناسبة الكريسماس و رأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

كذلك طرحت نانسي مؤخرا، أحدث أغانيها “على شانك” وتجاوز عدد مشاهديها 17 مليون مشاهدة منذ طرحها، والأغنية من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور.

كذلك طرحت النجمة نانسى عجرم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “بدي حدا حبو”، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.

أغنية “بدي حدا حبو” من ألبوم “نانسي عجرم 10” الذي طرحته في صيف 2021، وقد صورت الأغنية في مايو الماضي لكنها تأخرت في طرحها قليلا.

كشفت نانسي عجرم خلال آخر لقاء لها أنها انتهت من تسجيل أغنية جديدة لموسم الصيف، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وأكدت أنه من المفترض طرح الأغنية خلال أيام قليلة من الآن، حيث أنها أغنية إيقاعية تتناسب مع أجواء الصيف.

يُذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كانت أغنية “آخر إصدار” الخاصة بالفيلم المصري “شوجر دادي” بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد.

الخليج 365

الخليج 365