فقدت كثير من وزنها.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهدوا شكلها الآن!

كتب امير فتحي في السبت 24 يونيو 2023 05:48 مساءً - شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جديدة لها.

تألقت ريهام بفستان أسود عاري الكتفين، واختارت ستايل ناعم لشعرها أما المكياج فكان من الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

أحدث إطلالة لـ ريهام عبد الغفور

تفاعل جمهور ريهام مع الصورة وأضافوا العديد من التعليقات حول جمالها وأناقتها، ولاحظ عدد من متابعيها فقدانها للوزن وتمتعها برشاقة ملحوظة.

فيلم «أولاد حريم كريم»

الجدير بالذكر أن ريهام عبد الغفور انضمت مؤخرا إلى فيلم «أولاد حريم كريم»، ونشر مصطفى قمر صورة له معها وباقي البطلات عبر انستجرام وكتب ” مينفعش حريم كريم من غير القمر ريهام عبد الغفور”.

ريهام عبد الغفور في أحدث إطلالتها على إنستجرام

يواصل صناع العمل تصوير مشاهد العمل استعدادا لطرحه خلال موسم صيف 2023، وكشف مصطفى قمر أصيب مؤخرا في عينه واتضح أنه تلقى صفعة بالخطأ من خالد سرحان.

مسلسل «رشيد» لريهام عبدالغفور

عرض «مسلسل رشيد» في رمضان 2023 الماضي، وهو مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة، إذ يُتهم محمد ممدوح في جريمة قتل خلال العمل، ويعيش قصة حب مع ريهام عبدالغفور، ويُلقى القبض عليه ليلة زفافه على «ريهام»، وتقع الأحداث في حقبتين زمنيتين مختلفتين، بينهما 15 عامًا.

أبطال مسلسل «رشيد»

مسلسل «رشيد» بطولة محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبدالله وهالة صدقي ضيفي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح.

مسلسل الصندوق :

كما ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور داخل أحداث “مسلسل الصندوق” الذي تم عرضه خلال موسم شهر رمضان 2023 كضيف شرف.

مسلسل الصندوق درات أحداثه فى إطار 16 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض. ويشارك داش في بطولته هدى المفتي، وعلي قاسم، وسماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف. مسلسل “الصندوق” من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

آخر أعمال ريهام عبد الغفور

أحدث أعمال ريهام عبدالغفور :

وعاشت ريهام عبد الغفور قبل الموسم الرمضاني المنقضي حالة من النشاط الفني، حيث شاركت في عدة مسلسلات كان أبرزها “مسلسل الأصلي“.

مسلسل “الأصلي” يسجل البطولة المطلقة للنجمة ريهام عبد الغفور ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.

وعرض لريهام عبد الغفور قبل موسم رمضان ايضًا مسلسل “الغرفة 207” المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مراد مكرم مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل منهم مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد.

كما تشارك ريهام عبد الغفور في بطولة مسلسل “أزمة منتصف العمر“، المقرر عرضه قريبا عبر منصة شاهد.

المسلسل معالجة درامية لكريم فهمي وكريم العدل، تأليف أحمد عادل، إخراج كريم العدل، إنتاج صباح إخوان، بطولة كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، رشدي الشامي، ركين سعد وعمر السعيد.

يُذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت مؤخرا في مسلسل “منعطف خطر” مكون من 15 حلقة ويعرض عبر منصة “شاهد vip” تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط وباسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل طوال فترة عرضه، التي تدور حول كشف غموض مقتل الإنفلونسر الشهيرة سلمى الوكيل، حيث تتشابك الاتهامات والألغاز على مدار الحلقات الخمس الأولى، ويحاول والداها (باسم سمرة وريهام عبد الغفور) كشف الجانب الخفي من حياة ابنتهما والذي أدى لمصرعها في النهاية.

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