لأول مرة.. تعليق صادم من بوسي على فيديو “عليا الطلاق أبوظ الجوازة” من حفل زفافها؟!

كتب امير فتحي في السبت 24 يونيو 2023 06:50 مساءً - تحدثت المطربة بوسي عن كواليس الفيديو الذي تم انتشاره من حفل زفافها من مصفف الشعر هشام ربيع، وظهرت فيه وهي منفعلة، وتتحدث إلى أحد الحضور قائلة: «عليا الطلاق أبوظ الجوازة».

وقالت بوسي خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري»: «أكيد مكنتش بقول عليا الطلاق لجوزي، أنا جوزي راجل وزي الفل، مينفعش أقول الكلمة دي».

تعليق بوسي على الفيديو المتداول لها

تابعت: «كنت لابسة كعب والمفروض أطلع أغيره، لكن الفترة طولت، وعمالين يتصوروا معايا كتير جدا، وأنا خلقي ضيق وعصبية، وابتدي خلقي يضيق وأنا برمي بوكيه الورد، وكانت كلمة هزار مع عم جوزي مش بقولها بجد».

كما انتقدت بوسي من صورها الفيديوا ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: «لما تستغل واحدة وهي ناسية إنها فنانة ومشهورة، وفي فرحها وفي لحظة هزار بتلقائية، وتقص جزء من الفيديو علشان تعمل تريند إنت بني آدم مريض ومش سوي».

بوسي في برنامج حبر سري

برنامج حبر سري

برنامج حبر سري يذاع بموسمه السادس يومي الخميس والجمعة الساعة الحادية عشرة مساء من كل أسبوع على قناة القاهرة والناس، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم مستضيفة العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر و الوطن العربي.

بوسي في برنامج حبر سري

حقيقة انفصال بوسي وهشام ربيع

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفت عن إلغاء الفنانة بوسي متابعتها لزوجها مصفف الشعر هشام ربيع، وذلك بعد 100 يوم زواج، وكذلك الأخير أيضا، في الوقت الذي قامت فيه زوجته الأولى ‘منة محمد’ بإعادة متابعته مجددا.

وكان آخر ظهور لهما سويا أثناء حفل الفنان مصطفى حجاج منذ ما يقرب من شهر بالساحل الشمالي، حينما احتفل حجاج بالمطربة الشعبية بوسي هي وزوجها هشام ربيع في الظهور الأول لهما بعد الزواج، واستدعاهما إلى المسرح وقام بإهدائهما أغنيته الجديدة ‘حب مين’ التي طرحها مؤخرًا، كما قام بتهنئتهما على الزواج، وتفاعل معه الجمهور الكبير الذي كان حاضرًا الحفل.

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022

وفي الشهور الأولى من 2022، تزوجت بوسي من هشام ربيع، وحضر حفل زفافها الكثير من المشاهير ونجوم الفن والغناء في مصر، وبعد الزواج بفترة وقعت خلافات بينها وبينه بسبب عودته لزوجته الأولى وأم أولاده.

وانتشر بعدها خبر انفصال بوسي عن زوجها هشام ربيع بعد عودته لزوجته الأولى مرة أخرى، لكن الأمر الذي نفى تلك الإشاعات هو ظهور بوسي معه مؤخراً في الكثير من المناسبات والافراح في الوسط الفني.

وأكدت بوسي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أنها لم تنفصل عن زوجها وأكدت قائلة: “الطلاق لم يحدث بدليل أني نشرت صوري مع زوجي عندما بدأ الكلام يكثر عن قيامي بحذف صورنا معا، وأنا لم أنشر صورا لنا منذ يوم زفافي، وحتى لو انفصلنا لماذا أمسح الصور؟”.

من هو هشام ربيع زوج بوسي؟

هشام ربيع زوج بوسي المطربة يعمل في مجال تصفيف الشعر حيث يملك واحدًا من أهم وأكبر صالونات الحلاقة الرجالي، وجمعته مع بوسي المطربة علاقة حب تكللت بالزواج، وذلك بعد أن انفصل عن زوجته الأولى وأم أولاده .

وتداول مستخدموا منصّات التواصل الاجتماعي صور و فيديوهات لحفل الزفاف الذي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الفنانين.

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