بعد 365 يوم زواج.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج حديث السوشيال ميديا… فما السبب؟

كتب امير فتحي في السبت 24 يونيو 2023 06:50 مساءً - طاردت شائعات الانفصال كلا من محمد فراج وبسنت شوقي بشكل متكرر خلال الفترة الماضية، رغم ظهورها سويا في أكثر من حدث فني واجتماعي مؤخرًا.

وشغلت قصة حب وزواج محمد فراج وبسنت شوقي الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إعلان ارتباطهما مرورا بالخطبة والزواج قبل عام، ومشاركتهما في أعمال سويا.

انباء عن انفصال بسنت شوقي ومحمد فراج

ورفضت الممثلة داليا شوقي شقيقة بسنت شوقي التعليق على هذه الشائعات في تصريحات صحفية لها خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي تقضي فيه الأخيرة وقتا ممتعا في المغرب.

ولكن حتى الآن لم تظهر حقيقة انفصال الثنائي الأشهر بسنت شوقي ومحمد فراج إذا كانت حقيقة أم مجرد إشاعة.

وأعرب الجماهير عن حزنهم بسبب الخبر غير المؤكد حتى الآن، وتمنى البعض أن يكون الخبر مجرد إشاعة ولم يتم الانفصال.

في التعليق على نبأ الانفصال، علق أحد المستخدمين قائلا: “ان شاء الله إشاعة”، بينما كتب أخر: “ان شاء الله يطلع الخبر مش حقيقي”.

أحدث ظهور لبسنت شوقي

ونشرت بسنت شوقي خلال الأيام الماضية عددا من الصور لها مع الفنانة غادة عادل في مراكش، ولم تنشر أي صور مع زوجها محمد فراج منذ تواجدهما في دبي مؤخرا.

تألقت بسنت، في فستان باللون الأخضر، في مراكش ولم تكشف عن سبب تواجدها هناك برفقة غادة عادل.

زواج بسنت شوقي ومحمد فراج

واحتفل منذ عام الثنائي محمد فراج وبسنت بزواجهم، في شهر مايو من العام الماضي 2022، وكان ذلك بأحد الفنادق المطلة على البحر في منطقة سهل حشيش بالغردقة، وحضر العديد من الفنانين المقربين لهم.

خبر انفصال محمد فراج عن زوجته

كشف مصدر مقرب من محمد فراج عن حقيقة هذا الخبر، فقام بنفيه تماما، وقال في تصريحات صحفية: “فراج وبسنت في دبي بيقضوا إجازة والأتنين زي الفل مفيش حاجة من الكلام ده”.

وأضاف: “بعض الصفحات على السوشيال ميديا بيستخدموا اسامي الفنانين في أخبار كاذبة عشان يلموا مشاهدات”.

آخر ظهور للثنائي ببرنامج رامز جلال

جدير بالذكر أن آخر ظهور للثنائي سويا على الشاشة كان في رمضان 2023 الماضي بعد وقوعهما ضحيتا مقبل رامز جلال.

شارك الفنان محمد فراج فى السباق الرمضانى المنقضى بمسلسل “حرب” بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، إنجى المقدم، تأليف هانى سرحان والإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث المسلسل حول عضو في أحد الجماعات الإرهابية المتطرفة يدعى (الظافر)، ويحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في مصر، لكنه يتعرض للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية.

يُذكر أن الفنانة بسنت شوقى شاركت فى الدراما الرمضانية بمسلسل “علاقه مشروعة” بطولة ياسر جلال، داليا مصطفى، مى عمر، بسنت شوقى، مراد مكرم، تأليف سماح الحريرى والإخراج خالد مرعى .

كما شاركت بسنت شوقي في مسلسل كابوس ويعتبر المسلسل أول إنتاج عربي أصلي لمنصة “ستارز بلاي”، وشاركها البطولة ركين سعد، كادي القيسي، عبد الله بن حيدر، الفنان السعودي سعيد صالح، وتم تصويره في أكثر من دولة عربية، تحت إشراف مجموعة من المخرجين .

ويستعد فراج لاستكمال تصوير مسلسله بطن الحوت، منتصف الشهر الجاري، ومن المقرر عرضه في شهر أغسطس على منصة شاهد.

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