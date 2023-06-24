أحمد بدير ضيف شرف مع تامر حسني في فيلم "تاج"

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفنان أحمد بدير عيد الأضحى كضيف شرف فى فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسنى، حيث ظهر فى البرومو الرسمى للعمل، وهو يخبر تاج (تامر حسنى) أن سلالة عائلتهم يمتلكون قوة خارقة، وأنه يعد أول بطل عربى خارق لا يتأثر حتى بالرصاص.

أحمد بدير

طرح النجم تامر حسني البرومو الرسمي لفيلمه الجديد “تاج”، الذي من المقرر طرحه فى عيد الأضحى المقبل.

وشهد البرومو وجود قصة حب بين تامر حسني ودينا الشربيني.

حققت أغنية “هرمون السعادة” لتامر حسني، التي يقدمها في فيلمه الجديد “تاج” نجاحًا، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى، وانتشرت الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمها تامر حسني للمرة الأولى على المسرح خلال حفله الأخير في تونس، إضافة إلى غنائها في حفل زفاف صديقه عماد نبيل والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

تامر حسني

كلمات أغنية هرمون السعادة لتامر حسني:

أغنية هرمون السعادة لتامر حسني، من كلمات أحمد جابر، وألحان علي الخواجة، وتوزيع حاتم محسن، وتقول كلمات الأغنية:

"مسي لي على الحبايب.. الحاضر واللي الغايب

القاعدة الليلة حلوة.. والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة.. متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي.. لسة السهرة طويلة

أرجوك ده أحنا استوينا.. أرجوك ده أحنا اتهرينا

ايه يا عم الحظ مالك.. ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة .. اليوم ده مالوش إعادة

لو هتشربنا قهوة.. أرجوك متكونش سادة

ما تيلا بينا نعيش شوية.. لسة السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة.. عايزين دلع في كل ثانية".

تامر حسني

وقام المطرب تامر حسني بإحياء حفلًا غنائيًا في تونس، ضمن فاعليات حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، على مسرح قرطاج الأثري.

وقدم “حسني”، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

تامر حسني

ونشر تامر حسني فيديو أثناء استقباله من قبل عدد كبير من الجمهور التونسي بالأحضان والورود، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليه: "كل الشكر للجمهور التونسي الكريم، دايمًا أهل كرم ومحبة وتستقبلوني من يوم ظهوري حتى الآن بهذا الشكل الجميل، والله أنا بحبكم أكتر ربنا يسعد قلوبكم زي ما اسعدتوني وتقديركم لي بشكل شخصي بهذا الشكل هو تقدير لبلدي مصر بشكل عام شكرًا تونس شكرًا من كل قلبي".

وروج تامر حسني للحفل، من خلال حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، إذ نشر بوستر الحفل، معلقًا عليه: "وحشتوني يا أهل تونس الخضراء يا غاليين على قلبي والله وحشتوني أوي، مستنيكوا نعيد ذكرياتنا الحلوة من وأحنا صغيرين لدلوقتي".

حفل تامر حسني

آخر أعمال تامر حسني:

يشار إلى أن يستعد المطرب تامر حسني، لطرح فيلمه الجديد تاج، في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل 2023.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالكثير من الأزمات مع تتابع الأحداث.

الفيلم بطولة تامر حسنى، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والكثير من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وكان حرص الفنان تامر حسني، على مشاركة جمهوره صورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "تاج" الذي من المقرر طرحه فى عيد الأضحي المقبل.

إذ كتب تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: “من تصوير فيلم تاج، خلاص هانت إن شاء الله، نهاركم جميل وكله رزق ليكم إن شاء الله”.

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وكان انضم الفنان محمد أبو داود لأسرة فيلم “تاج” بطولة النجم تامر حسني، الذي من المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك المقبل.

واستطاع المطرب تامر حسنى أن يحقق طرفى المعادلة الصعبة بين النجاح والتألق على ساحة الأغنية وأيضًا بين نجوم السينما.

إذ أصبح تامر حسنى واحدًا من أهم نجوم شباك التذاكر فى كل موسم يتواجد فيه بعمل سينمائى، ومنافسًا شرسًا بين نجوم السينما الذى يتسابق الجمهور على أعمالهم.

محمد أبو داود

يستعد تامر حسنى لخوض تجربة سينمائية جديدة بعنوان «تاج»، وهو العمل السينمائى الذى سيقدم فيه شخصيتين مختلفتين تمامًا، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا، وحاليًا فى مرحلة رسم وتجهيز الشخصيات الذى سيظهر من خلالها فى الفيلم.

فى هذا السياق تحدث تامر حسنى عن فيلمه الجديد وقال: “مع كل تجربة جديدة أريد تقديم عملًا مميزًا ومختلفًا للجمهور، وجذبنى فى حكاية «تاج» أنه عمل فيه جرعة كبيرة من التمثيل والإبداع، فالحكاية لن تعتمد على الأغانى، بقدر ما سيوجد مشاهدة تحتوى على زخم من التفاعلات والتمثيل”.

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وأضاف: “حاليًا فى مرحلة التجهيز والتحضير لمضمون الشخصيات، لأنى سأقدم خلال أحداث الفيلم شخصيتين وليس شخصية واحدة، وكل شخصية ستكون مختلفة عن الأخرى تمامًا، بالإضافة إلى الشكل الجديد الذى أريد الظهور من خلاله للجمهور، فالأمر يتطلب مجهودات كبيرة واستعدادات بدنية مكثفة أعمل عليها فى الوقت الحالى”.

وعن فريق عمل الفيلم، قال: “الفيلم سيكون من إخراج المبدعة والمميزة سارة وفيق، وجار الاتفاق مع فريق عمل الفيلم، فحتى الآن لم يتم الاتفاق مع الفنانة التى ستقوم بدور البطولة النسائية وستكون هناك مفاجآت كثيرة للجمهور، ولذلك مازلنا فى مرحلة التحضير والتجهيز وسأعلن عن التفاصيل كافة”.

تامر حسني

وعن اعتذار الكثير من الفنانات عن المشاركة فى الفيلم، قال: “لا توجد أية أزمة فى ذلك، فكل فنانة كانت لديها ارتباطات أخرى قبل توقيع الفيلم، ولذلك لم يتمكن من توفيق مواعيد التصوير، فلا توجد مشكلة بالنسبة لى من اعتذراهن، فجميعهن أصدقائى وجمعتنا علاقة صداقة وعمل لسنوات، وأتمنى لهن كل التوفيق فى أعمالهن”.

وعن عدم إخراجه للفيلم الجديد، بعد إخراج فيلمه الماضى «بحبك»، قال: “تجربة فيلمى الأخير «بحبك» مع الإخراج من أهم تجارب حياتى، وحقق لى ما أعمل عليه باستمرار أن أكون فنانًا شاملًا، ولكن أريد أن تكون تجربتى الإخراجية الجديدة بشكل متطور وبرؤية حرفية، ولذلك مطلوب منى تطوير نفسى أكثر ومزيد من الوقت للدراسة والخبرة، فكان القرار التعاون مع المخرجة سارة وفيق، وهى مخرجة مبدعة وسيكون لها بصمة كبير وتأثير واضح على الفيلم”.

وعن أحدث أعماله الفنية، قال: “هناك أغنية جديدة خاصة بإحدى الحملات الإعلانية انتهيت من تصوير الحملة الإعلانية والأغنية منذ أيام قليلة وسيتم عرضها قريبًا، فالحملات الإعلانية أصبحت مادة فنية ينتظرها الجمهور باستمرار ويتفاعل معها وكأنها عمل فنى بالفعل، لذلك الاهتمام بها يكون كبيرًا أيضًا واحرص على تقديمها بشكل جيد للناس”.

وعن ألبومه الجديد، قال: “أعمل فى الألبوم الجديد أيضًا وانتهيت حتى الآن من تسجيل عددًا من الأغانى، ولكن تتبقى أغان أخرى سأقوم بتسجيلها خلال الفترة المقبلة، وأتعاون فى الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم «أيمن بهجت قمر وتامر حسين وأمير طعيمة ومحمد يحيى وتامر على ومحمد شفيق وتميم»، ولم استقر حتى الآن على موعد طرحه”.

وكانت حسمت الفنانة دينا الشربيني الجدل المثار حول حقيقة ارتباطها عاطفيًا بالمطرب تامر حسني، بعد انفصاله عن طليقته وأم أبنائه بسمة بوسيل، حسبما أفادت أنباء عدة أخيرًا، عقب مشاركتها في فيلمه الجديد "تاج" بالتزامن مع إعلانها أنها تعيش قصة حب جديدة، وذلك خلال حوارها مع برنامج "The Insider بالعربي".

دينا الشربيني تكشف حقيقة ارتباطها عاطفيًا بتامر حسني:

وجه المذيع سؤالًا مباشرًا للفنانة دينا الشربيني عن علاقة قصة الحب التي تعيشها بالنجم تامر حسني، إذ قال: "ربط البعض إعلان علاقة الحب بتامر حسني؟"، لتقاطعه قائلة: "لا مفيش ربط ومفيش أي حاجة من الحاجات دي"، ليسألها عن تعليقها على الشائعات المتداولة بشأن ارتباطهما، فردت عليه: "عادي ما يتكلموا".

دينا الشربيني وتامر حسني

دينا الشربيني تكشف طبيعة علاقتها بتامر حسني وأسرار تعاونهما في فيلم “تاج”:

وواصل المذيع طرح أسئلته على دينا الشربيني قائلًا: "والميمز اللي بيعملوها عليكم؟"، لترد بسخرية: "ولا فارقة معايا ولا هبص عليها والله ما شوفتها ولا هشوفها"، لتنفي بإجاباتها وجود علاقة عاطفية تربطها بالفنان تامر حسني موضحة إنها تعاونت معه في الفيلم بعد معرفتها الجيدة به على المستوى الشخصي والفني، فهى كانت تحبه قبل أن تشترك معه في الفيلم، وهذا التعاون جعلها تتعرف عليه بشكل أفضل.

وأضافت دينا الشربيني: "تامر شخص نضيف ومجتهد في عمله، وإنسان جدع يعمل بجد وحرص على إنجاز عمله بأفضل شكل ممكن"، فيما أعربت عن سعادتها بمشاركة تامر حسني في فيلم "تاج"، لافتة أنها أعجبت بفكرة الفيلم التي تتناول قصة خيالية تدور في إطار العوالم الخارقة.

دينا الشربيني خلال حوارها ببرنامج The Insider

حقيقة ارتباط تامر حسني ودينا الشربيني:

وبدوره، خرج النجم تامر حسني عن صمته ليحسم الجدل المُثار حول حقيقة ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل، إذ قام بنشر صور رومانسية تجمعهما وأرفقها بتعليق: "النجمة الجميلة دينا الشربيني نورتي فيلمك (تاج) ويارب الفيلم يكمل سلسلة نجاحاتك الكبيرة اللي كسرتي بيها الدنيا، ربنا يكرمك ويكرمنا معاكي"، وذلك عبر حسابه الشخصي بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى تامر حسني بنشر هذه الصور شائعة ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني التي تداولها البعض أخيرًا، كما أعلن عن موعد طرح أحدث أفلامه "تاج" والذي من المُقرر أن يخوض به موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، ويشاركهما البطولة النجوم بيومي فؤاد، وسوسن بدر، وماجد الكدواني، وأحمد بدير، وحجاج عبدالعظيم وساندي، وهو من تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

تامر حسني ودينا الشربيني

فيلم تاج:

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما (تاج وهارون)، يمران بالكثير من الأزمات مع تتابع الأحداث.

دينا الشربيني تعيش قصة حب جديدة: “شخص يستحق الحب”

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد كشفت أنها تعيش قصة حب جديدة منذ شهور عدة، ومن المقرر أن تُعلن خطبتها قريبًا، في حين رفضت الكشف عن هويته، وكشف مصدر مقرب أنها ارتبطت برجل أعمال، شاب من خارج الوسط الفني.

دينا الشربيني

وصرحت دينا الشربيني بأنها تشعر أن هذه العلاقة ستكون ناجحة، أكتر من جميع علاقاتها السابقة التي خاضتها، مشيرة إلى أنه شخص جيد يستحق الحب، مضيفة: "أحنا بنتغير ووجهة نظرنا بتتغير تمامًا كل فترة والتانية، وأنا مقتنعة أن ربنا دايمًا بيجيب الشخص المناسب في الوقت المناسب".

وكان أبدى الفنان أحمد بدير، ندمه على المشاركة في فيلم "شارع الهرم" معلقًا: "لم أوفق في الدور وكانت غلطتي".

وأوضح "بدير"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم : "المشاركة في فيلم شارع الهرم لا تليق بي، مشيرًا إلى أنه لم يقبل أي دور في عمل فني من أجل الأموال، وأنه كان ينتظر أن يقدم "شارع الهرم" شيئًا جيدًا، إلا أن تقديره لم يكن سليمًا.

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وأوضح أنه شارك مع نفس المنتج أحمد السبكي في أكثر من عمل كفيلم "كباريه" و"ساعة ونص"، وكان من العلامات في تاريخ السينما وحصل على جوائز بسبب دوره في "ساعة ونص"، معقبًا: "فيلم شارع الهرم حقق إيرادات كبيرة جدًا.. معرفش ازاي".



وأشار إلى أن الأفلام الكبيرة لا تحقق الإيرادات لذلك اتجه أحمد السبكي لبعض الأفلام التجارية، مشددًا على أن الفن يجب أن يُقدم بدرجة كبيرة جدًا من الاهتمام والإتقان، ولذلك من يفتقد لهذه الصفات يتحول عمله إلى فيلم تجاري.