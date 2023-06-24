شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ترك يكتب: جميل المغازي مخرج وثق بزاوية مختلفة حوارات خاصة مع النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد الوسط الفني اليوم أحد أبرز مخرجي التليفزيون المصري الذي وثق بكاميرته لقاءات مهمة لعدد من نجوم الفن، إذ رحل عن عالمنا المخرج جميل المغازي، بعد مشوار مميز، وسجل العديد من اللقاءات فيما يشبه الصالونات الأدبية اجتمع فيها نجوم التمثيل والغناء والأدب والرياضة.

من أبرز اللقاءات التي سجلتها كاميرا جميل المغازي، صالون اجتمع به فريد شوقي مع نور الشريف ويونس شلبي وعلي حميدة وهاني مهنى وعماد عبد الحليم وأركان فؤاد ونجوى فؤاد، ويميز هذه اللقاءات إنها النجوم تحدثوا أمام الكاميرا بارتياح شديد وكأنهم في جلسة خاصة ، شملت نصائح من فريد شوقي للأجيال المقبلة، ومداعبات واطلاق نكات من يونس شلبي بخفظ ظله المعهود، وأفكار ورؤى من نور الشريف، وأحاديث عن الموسيقى والغناء وصناعة السينما وأمور حياتية أخرى.

خرجت هذه اللقاءات بشكل غير تقليدي تماما، فبعيدا عن ضوابط الاستوديو، تم تسجيلها في المنزل، لنرى عامل يدخل وسط الحوار الدائر بين الفنانين ليقدم مشروبات للضيوف، ويداعبه يونس شلبي قائلا: "انا طالب قهوة من امبارح"، ثم يستمر الحوار ليؤكد فريد شوقي على أن نور الشريف يسير بخطوات نجاح شديدة، وأن الفن الجيد يعيش مع الجمهور، كما يعود بالذاكرة ليحكي عن سر لقب "ملك الترسو".

ومن ضمن الجلسات التي صورها جميل المغازي، لقاء جمع بين عدد من الفنانين منهم سيد زيان وعبد الله محمود والموجي وحسن أبو السعود وسيد الملاح، وظهرت تلقائية للغاية، فلم يكن هناك أسئلة معدة أو نقاشات محددة، بل كل نجم يسأل الأخير أو يطرح سؤالا أو يفتح باب المناقشة، وأحيانا يتبارون في منافسة غنائية أو أسئلة غريبة وكل يرد بطريقته.

كما تعاون جميل المغازي مع الإعلامي الراحل مفيد فوزي في العديد من اللقاءات التليفزيونية لمشاهير ونجوم الفن والأدب، تحدثوا فيها عن مشوارهم الفني وأعمال كانوا يصورونها وقتها، ومنهم عبد المنعم مدبولي، وفؤاد المهندس، وعادل إمام، وأحمد زكي، زوزو نبيل، وسناء جميل، ومحمود عبد العزيز، وأيضا سهير البابلي، وبليغ حمدي، وفاروق الفيشاوي، وسعيد صالح.

وضمت قائمة النجوم أيضا الذين سجلت كاميرا المخرج جميل المغازي لقاءات معهم عمرو دياب، محمود ياسين، نور الشريف، كاظم الساهر، نجاح الموجي، ليلي علوي، ، الهام شاهين مصطفي قمر، كاظم الساهر،،خالد النبوي، نجلاء فتحي، نادية لطفي، أمينة رزق، نجاح الموجي، سمير غانم، عزت ابو عوف، بوسي، ، شويكار، سيد زيان.