شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى تناولت الحسد .. بدأت بنوال وبعدها محمد رمضان وهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت في الفترة الأخيرة عدد من الأغانى التي اختصت بموضوع الحسد، وتعد ظاهرة جديدة لم نرها من فترة كبيرة، وكانت البداية مع المطربة نوال عبد الشافى عندما طرحت منذ حوالى 3 شهور أغنية "عينك" واحتلت التريند حين طرحها، واقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقول مقطع أغنيتها بركاتك ياللي عينك واسعة، كرماتك هلت اهي وطالعة، خمسنا وبرضه مافيش فايده والخرزه الزرقا دي مش نافعه، بلسانك قولت انها والعه، وحياتك الدنيا بقت واقعه، جرا ايه هو احنا مافيش غيرنا ما الدنيا اهي قدامك واسعه ، عينك عينك هنروح فين من عينك، شيل عينك من علينا حبه ده انت بتحسد عيني عينك، عينك عينك مانخافش غير من عينك، لو حاجه قدامك وسايبها بناخدها بتحلو في عينك، عرفينك ياللي بتحسدنا وبشايرك بانت اهي يا سيدنا، عينك باصه على اللي معانا والكحكه بقت عجبه في ايدنا، ماتريح ياللي انت ناظرنا ماتروح ده احنا على اخرنا، ماسكين في الخشبه ومن خوفنا رشينا الملح وبخرنا .





وطرح بعدها أيضًا الفنان محمد رمضان منذ فترة اغنية تحمل اسم "خمسة علينا من العين" تناولت موضوع الحسد، وقدمها رمضان بطريقة مختلفة وجديدة عليه، ونالت اشادات كبيرة .





وطرحت منذ أيام قليلة المطربة الشعبية هدى أغنيتها الجديدة "بيعملولي أعمال" على مواقع الفيديوهات باليوتيوب وعدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد النجاح الذي حققته في أغانيها مؤخرًا، وأغنية "بيعملولي أعمال" من كلمات رضا المصري وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس.

وتقول كلمات الأغنية: في ناس تشوفها تقول الدنيا لسه بخير، وناس وشوشهم تقول منين هيجي الخير، وناس كلمهم يريح و يبشرك بالخيرر ، بيعملولي اعمال علطول بوقف الحال، حطني في دمغهم شغل البخور شغال ،وقفلني علي الوحده و انا سكتي وحده، توبت و خلاص حرمت مابقتش اناشي عيال، والي معا ربنا مايخفش بنادمين، مشي الحرام شغلكم و فؤقو رب كريم .



