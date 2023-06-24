شاهد .. صراخ الفنانة الهام شاهين في مشهد ساخن في السينما المصريه مع الفنان كريم عبد العزيز والمخرج لم يوقف التصوير وتركه يكمل المتعه حتى النهايه

عدن ياسمين التهامي - اعاده قنوات فنيه لمشاهد من افلام سابقه على منصه اليوتيوب اعاده مشهد للفنانه الهام شاهين والفنان كريم عبد العزيز في مشهد ساخن وعفوي من فيلم، جنون الحياه الذي تم انتاجه عام 2000

ويحتوى الفيلم على مشاهد ولقطات ونشرت منصه يوتيوب فيديو قصير للفنانه الهام شاهين مع الفنان كريم عبد العزيز في مشهد ساخن وعفوا اتفرج الفيديو..

فيديو مسرب للفنانه الهام شاهين وكريم عبد العزيز من فيلم جنون الحياه

وانتشر المشهد بطريقه كبيره وسريعه على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل وتحمل المشهد الكثير من الانتقال لاحتوائه على لقطات خادشه

حيث ان الهام شاهين تقوم بدور الزوجه التي خانها زوجها ثم تقوم باقامه علاقه مع الكريم عبد العزيز واشهد هذا المشهد التقاط كثير من الجمهور لجرته الزائده وخلال المشهد لم يتوقف المخرج عن نشر هذا المشهد اتفرج الفديو.