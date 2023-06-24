شكرا لقرائتكم خبر عن البعبع يتصدر تويتر بعد طرح البرومو والأغنية الدعائية استعدادًا لعرضه فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "البعبع" للنجم أمير كرارة، تريند موقع تويتر لليوم الثاني على التوالي، وذلك قبل أيام من طرح الفيلم فى دور العرض للمنافسة فى موسم عقد الأضحى السينمائى 2023، حيث استقبل الجمهور تريلر الفيلم والأغنية الدعائية التى تم طرحها خلال الساعات الماضية بعنوان "لفيت الدنيا" بردود أفعال إيجابية.

ونجح الفيلم بالأمس في تصدر تريند تويتر في مصر تزامنًا مع طرح الأغنية الدعائية للفيلم والتي غناها المطربان رضا البحراوي ومسلم وحملت عنوان "لفينا الدنيا" وحققت أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، حيث تداولها الجمهور بشكل مكثف على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

كما تصدر الفيلم تريند تويتر في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، وظهر في أهم التريندات في عدد من الدول الخليجية الأخرى، ودارت أغلب تويتات الجمهور حول مقاطع من تريلر الفيلم الذي طُرح للجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن أغنية "لفينا الدنيا" من كلمات فليبينو، ألحان أحمد طارق يحيي ومسلم، توزيع أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، أورج أسامة الصغير وساكسوفون الشيخ.

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد اخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.