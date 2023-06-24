شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وإيهاب فهمى يحضران عزاء والدة محمد السعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان أشرف زكى وإيهاب فهمى ومنير مكرم وعزوز عادل واجب العزاء فى والدة الفنان محمد السعدنى، الذي يقام داخل مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وبدأ عزاء والدة الفنان محمد السعدنى داخل مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وحرص على الحضور كل من: الفنان سيد رجب وهشام ماجد.

وحرص أمس الفنان سيد رجب والفنان على كمالو عصو مجلس نقابة المهن التمثيلية على حضور جنازة والدة الفنان محمد السعدنى بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحرص على مواساته فى رحيل والدته.

وكان الفنان محمد السعدنى، قد كتب عبر حسابه على "فيس بوك": توفيت إلى رحمة الله حبيبتى أمى صباح نور الدين صيادى، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة فى جامع مصطفى محمود بالمهندسين برجاء الدعاء، والدفنة فى البساتين مدافن فكرى السعدنى بعد جامع الكحلاوى.

محمد السعدنى ممثل شاب يتمتع بخفة ظل، ولذلك شارك في العديد من الأعمال الكوميدية، حيث كانت بدايته في فيلم "الناظر" عام 2000 وجسد دور الطالب سامى في المدرسة الثانوية والذى شارك في مسابقة المدرسة بعد محاولات حسن حسنى إبعادهم على المسابقة، وبعدها شارك في عدة أعمال أبرزها "ملك وكتابة" و"مطب صناعى" و"ما تيجى نرقص".

كما ظهر محمد السعدنى في أفلام "جعلتنى مجرمًا" مع أحمد حلمى، "عندليب الدقى" مع محمد هنيدى، "خليك في حالك" مع أحمد عيد، "تيمور وشفيقة" مع أحمد السقا ومنى زكى، "آسف على الإزعاج"، ومسلسلات "تامر وشوقية"، و"الباب في الباب"، و"سرايا عابدين"، و"أبو العروسة"، و"ولاد ناس" وأخيراً "حلوة الدنيا سكر".