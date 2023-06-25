شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم وأحمد زاهر يقدمان واجب العزاء فى والد أروى جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة دنيا سمير غانم واجب العزاء في والد الفنانة أروى جودة، كما حرص أيضا الفنان أحمد زاهر على الحضور.

وحرص كل من المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر وعمرو يوسف وكندة علوش وجومانا مراد وأشرف زكي وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز وريمون مقار على حضور عزاء والد الفنانة أروى جودة الذي يقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين .

وتتلقى حاليا الفنانة أروى جودة عزاء والدها بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وحرص على أول الحضور كل من الفنانة صفاء ابو السعود ودرة والمخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وانهارت الفنانة أروى جودة أمس عقب تشييع جثمان والدها من مسجد مصطفى محمود، كما حضرت الفنانة صفاء أبو السعود للمشاركة فى تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، بحكم صلة القرابة حيث إنها شقيقة زوجة الراحل.

وتوفى يحيى أحمد قاسم جودة، والد الفنانة أروى جودة، فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، حيث أعلنت الفنانة أروى جودة عن الوفاة عبر ستورى حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أبى العزيز"، وطالبت الفنانة من الجمهور الدعاء له وقراءة الفاتحة.

يشار إلى أنه عرض للفنانة أروي جودة فى شهر رمضان مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، وبمشاركة نضال الشافعي، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعى، وسلمى أبو ضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub" – سعدى جوهر.

وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لاسيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.