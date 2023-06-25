شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى تشارك فى مهرجان الحمامات الدولى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة مسار إجبارى لشد الرحال إلى تونس للمشاركة فى فعاليات مهرجان الحمامات الدولى، وذلك مساء 15 يوليو المقبل.

وتضع مسار إجبارى لمستها الغنائية فى فعاليات النسخة السابعة والخمسين من مهرجان الحمامات الموسيقى الدولى فى أولى مشاركاتها، والذى يستمر هذا العام فى الفترة بين 8 يوليو وحتى 12 أغسطس.

ويشهد المهرجان الدولى هذا العام أكثر من 25 عرضا موسيقيا عالميا، من بينهم نجوم العالم العربى مثل الفنان اللبنانى مروان خورى والأردنى عزيز مرقة فى حين تمثل مسار إجبارى مصر خلال مشاركتها الأولى فى الحمامات.

وتعود مسار إجبارى لأحضان الجمهور التونسى للمرة الثانية هذا العام بعد 6 أشهر منذ آخر حفلاتها الغنائية فى تونس خلال مهرجان أيام قرطاج الموسيقية فى يناير الماضي.

وتخطف مسار إجبارى مسامع الجمهور التونسى برحلة غنائية مطولة بين أغانيها القديمة والجديدة، بينها "اقرا الخبر" و"نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"أنا هويت"، مع مقتطفات من أغنيات ألبومها الجديد "نص الحاجات".