شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داغر: نقدم مطربي الأوبرا بشكل مختلف فى مهرجان الموسيقى لأنهم يستحقون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن مهرجان الموسيقى العربية المقبل يحمل عددا من المفاجآت، ولا صحيح أن نجوم الأوبرا لن يشاركوا فيه، ولابد تقديم أفضل العناصر لأننا نمثل العالم كله خلال فترة المهرجان.

وأضاف خلال ندوته في ”الخليج 365” فكرة تقديم نجوم الأوبرا في أولى فقرات المهرجان وبعدها تقديم نجم كبير هذا العام لن يحدث، حيث أن نجوم الأوبرا يستحقوا أكثر بكثير من أى حد، ويمتلكوا شعبية كبيرة تظهر من خلال حفلاتهم على مدار العام، وتقديم فقرتين أعتبره اهدار واستهتار بالجمهور .

وأشار هناك أفكار شغالين عليها حاليا منها تقديم حفلات خلال أيام المهرجان لملحنين كبار، واحياء ذكرى نجوم وملحنين منهم كمال الطويل مثلا وغيرهم .

واحتفى ”الخليج 365” بالدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال ندوة صحفية بمقر الجريدة، وشهدت الندوة حضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي والمشرفة على تلفزيون الخليج 365، وعلي الكشوطي رئيس قسم الفن، والزملاء بقسم الفن مصطفى القصبي وسارة صلاح ولميس محمد.

وتحدث خالد داغر في الندوة المقرر نشرها على تليفزيون وموقع الخليج 365 عن المشاكل التي واجهته منذ توليه منصب رئيس دار الأوبرا، واهتمامه بمركز تنمية المواهب، كما تحدث عن التحضيرات لمهرجان الموسيقى العربية وأهم الملامح التي يركز عليها خلال الدورة المقبلة، وكذلك مهرجان القلعة الذى يعتبره من أفضل المهرجانات على مستوى الوطن العربى، والذى يضم كافة فئات الغناء، كما تحدث تفاصيل المشروع الفني الذى يحمل اسم "الأساتذة" للنجم مدحت صالح.