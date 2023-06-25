شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بزفاف شقيقها أنس نصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة أصالة بحفل زفاف أخيها "أنس نصرى" على نهال بدر شقيقة الإعلامية أميرة بدر، وذلك اليوم السبت وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن، وأحيا الحفل مصطفى حجاج.

من ناحية أخرى، تحيى النجمة أصالة يوم 29 يونيو الشهر الجارى حفلا غنائيا فى العين بالإمارات، ومن المقرر أن تقدم أصالة لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها.

وأحيت النجمة أصالة حفلا غنائيا بجانب بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، وبدأت بأغنية شكرا ياللي مشرفنا وسط هتاف كبير من الجمهور فيما قدم النجم رامي صبرى مع النجمة أصالة خلال أغنية حياتي مش تمام، وسط هتاف كبير من الجمهور، كما قدم معها أغنية ولا يصعب علينا إلا الفراق للراحلة وردة.

وطرحت النجمة أصالة مؤخرا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "شبيه روحى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نور المشيري، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم.