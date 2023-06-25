شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك تيما يُحيى حفلا غنائيا بمسرح ساقية الصاوى ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي فرقة بلاك تيما حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الخميس الموافق 29 يونيو، وهو ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، حيث ستقدم الفرقة حفلتين متتاليتين على أن تكون الأولى في تمام الساعة الثامنة مساءً، والثانية في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيقدم الفريق خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهم الشهيرة مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعنى" و"أخبار أهرام جمهورية".

وكان قد قدم فريق بلاك تيما حفلاً غنائيًا جماهيريًا يوم الأربعاء الماضي الموافق 21 يونيو، الساعة 8 ونصف مساء على مسرح الفلكي، وهي إحدى حلقات برنامج SoldOut Music الذي يعرض عبر منصة watch it الإلكترونية.

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر.

كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط ، وهوفريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.وطرح النجم محمد حماقى، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.