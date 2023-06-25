شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل يحيى حفلاً غنائيًا في البحرين ثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان الكويتى نبيل شعيل، حفلاً غنائيًا في دولة البحرين، يوم الجمعة الموافق 30 يونيو الجارى، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وكان الفنان الكويتى نبيل شعيل أطلق مؤخرًا، ميني ألبوم بعنوان "يقولون"، ويتكون من ثلاثة أغاني هي "يقولون" من ألحان ميثم علاء الدين وكلمات أحمد الصانع، والثانية "أسوأ أيامي" من كلمات وألحان علي بو غيث، والثالثة "أنا اتحراك" كلمات أحمد الصانع وألحان عبد الله الجاسم، وتوزيع الأغاني عثمان عبود، علي المتروك وزيد نديم.

وكان نبيل شعيل طرح من قبل البوم حمل عنوان "كبير الفن"، وضم 5 أغنيات، منها "كبير الفن"، و"جازلي" و"ندمان" و"حوبة" و"آخر حبنا"، وتعاون من خلال الألبوم مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد الهرمي وأحمد الصانع وفهد الناصر وعمر الكندري وفوزا المرزوق وجاسم محمد وعبد الله البلوشي وعبد الله الجاسم وعلي صابر وهاني الدوسري وقصي عيسى وأدهم وزيد نديم وخالد الغامدي، وعثمان عبود.